Kolm nädalat tagasi oli terviseameti jälgimisel üle terve Eesti 1200 inimest, kolmapäeval oli sama palju inimesi jälgimise all ainuüksi Harjumaal. Üleöö Harjumaal jälgitavate arv aga kahekordistus, sest võimalike lähikontaktsetena saadeti koju ligi 700 Tallinna Läänemere gümnaasiumi õpilast, kes võisid olla kokku puutunud nelja haigestunud lapse ja õpetajatega.

"Lähikontaktsetena on täna hommikuse seisuga jälgimisel juba 2000 inimest pluss mitusada haiget inimest," ütles terviseameti põhja regiooni juht Ester Öpik.

Harjumaal on koroonadetektiividena ametis iga päev kümme inimest, kel keskmiselt kulub ühe lähikontaktse nõustamiseks 15 minutiti. Töökoormuse kiirelt kasvades puht füüsiliselt ei jõua nad kõigiga ühendust võtta ja tuli leida uusi lahendusi.

"Kui me täna seisime topeltnumbrite ees, siis panime pead kokku ja leidsime, et on võimalik appi võtta mitmeid tehnilisi lahendusi, kuidas esmane info inimeseni viia, et ta saaks kohe kiirelt teada, et ta on olnud lähikontaktis, sest haigele inimesele me igal juhul tahame helistada," sõnas Öpik.

Nii kasutatakse koolide puhul võimalust teavitada peresid e-kooli kaudu, aga neljapäeva õhtul loodetakse tööle saada kõnerobot, mis hakkab helistama lähikontaktsete numbritele, mis näiteks on saadud asutusejuhi käest.

Öpiku sõnul on kooskõlastamisel erinevad tekstiversioonid nii eesti, vene kui inglise keeles, et inimene saaks endale kõige arusaadavamal viisil endale olulise info kätte.

Ida-Virumaal on oodata nakkuste tõusu

Lisaks Tallinnale teeb terviseametile muret Ida-Virumaal toimuv, kus kolmapäeval lisandus 19 ja neljapäeval neli uut nakatunut.

"Me siin lähiperioodil avastasime sellise varjatud leviku ja nende inimestega vesteldes ja kaardistades inspektorid said aru, et seal tuleb nüüd natukene tõusu kindlasti, sest neil kõigil olid tekkinud sümptomid ja see eilne testimine näitaski, et oli tõus, täna olid väiksemad numbrid, aga paljud inimesed me ootame, ma kardan, et homme on jälle rohkem," ütles terviseameti ida regiooni osakonnajuhataja Marje Muusikus.

Öpiku sõnul võib haigestumise kasvades tekkida olukord, kus terviseamet ei jõua ise enam kõigiga ühendust võtta, sel juhul on lubanud appi tulla politsei.

Öpiku sõnul pole veel teada, mis saab siis, kui politseinikust ja kõnerobotist väheks jääb. "Seda on mul käigupealt raske ette kujutada, sest ma ütlen päris ausalt veel eile ma ei osanud mõelda, et me teeme robotkõne, aga mingis osas tõenäoliselt need kontaktid saavad vähenema, kui inimesi on väga palju," ütles ta.

Infosulgu inimesed Öpiku sõnul jääda ei tohiks, sest vajalik teave on olemas ka ameti kodulehel.