Öpik: roboti kõne kohustab lähikontaktset isolatsiooni jääma

"See kõne kohustab ikkagi, sest see toob välja selle, et te olete ohtlik ja peaksite oma elu ümber korraldama ja 14 päeva püsima isolatsioonis," ütles Öpik "Ringvaatele".

Öpik ütles saates, et kui inimene kõnerobotilt kõne saab, siis on juba tuvastatud fakt, et ta on koroonahaigega kokku puutunud.

Ta möönis, et kõneroboti tehtud telefonikõne võib inimest ehmatada ning roboti jutt ei pruugi seetõttu meeldegi jääda. Selleks puhuks arendab terviseamet robotit edasi ning inimesel võib tekkida võimalus sõnumit uuesti kuulata.

Samuti võib inimene pärast robotilt saadud kõnet ise helistada numbril 1247 ja terviseametisse, mille koroonadetektiivid ja epidemioloogid võivad juba täpsustada, kus ta haigega kokku puutus ja millised on veel täpsustavad asjaolud. Samuti on terviseameti kodulehel olemas juhend lähikontaktsetele.

Öpik tunnistas, et inimeselt inimesele kontakt on kõige tähtsam ning terviseamet on võtnud eesmärgi, et haigetele helistatakse igal juhul ise.