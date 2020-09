Viimase kahe nädalaga on tuvastatud 585 koroonaviirusesse nakatumist, mida on 240 võrra rohkem kui eelnenud kahel nädalal. Nakkusnäitaja 100 00 elaniku kohta on 10,7.

Soomes on koroonadiagnoosi saanud kokku 8858 inimest.

Soome ravipiirkonnad teatavad uued koroonaviirusega seotud surmade ning haiglaravil viibivate patsientide arvu kolmel korral nädalas – esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Senistel andmetel on koroonaviiruse tõttu surnud 339 inimest.