"Suuremas osas riskiriikidest saabuvatest lendudest ei leita mitte ühtegi koroonapositiivset," ütles Vantaa nakkushaiguste peaarst Kirsi Valtonen Soome ringhäälingule Yle.

"Võrreldes augustis Turu lennujaama Balkanimaadest saabunud lendudega leitakse nüüd märgatavalt vähem nakatunuid. Näiteks Skopje lennul võis mõnikord olla kuni paarkümmend protsenti nakatunuid," lisas Vantaa abilinnapea sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas Timo Aronkytö.

Vantaa lennujaama on enim nakatunuid saabunud Rumeeniast (10 koroonapositiivset), Türgist (8), Hispaaniast (5) ja Ungarist (4).

Rumeeniast saabunutel võiks sealseid nakatumisnumbreid vaadates isegi rohkem COVID-19 viirust leida, kuid väidetavalt näitab Rumeenia oma numbreid kõrgemana, et saada Euroopa Liidust toetusi, ütles Valtonen. Samas Türgi nakatumismäär on tegelikult kõrgem kui ametlikult näidatud, kuna sealsed inimesed ei soovi oma lähedaste surma korral öelda surmapõhjusena koroonaviirust, sest siis ei tuldaks matustele, lisas ta.

Alates 4. augustist Vantaa lennujaamas tehtud 4500 testist on olnud positiivseid 47 ehk üks protsent. See on siiski kaks korda kõrgem kui kogu Soomes tehtud testidest leitud nakatunute arv, mis on 0,5 protsenti kõigist testidest.

Siiski leiavad Soome võimud, et lennujaamas leitud nakatunute arv on nii väike, et väikse kasuteguri ja kõrge hinna tõttu ei ole põhjust alustada kõigi lennureisijate testimist.

"Risk viiruse imbumisest riiki Helsingi Vantaa lennujaama kaudu on väga madal. Tasub ka märkida, et mõned reisijad, kes on andnud positiivse testi, ei pruugi nakkust enam edasi anda," ütles Valtonen. Tema sõnul on koroonaviirus nakkav esimese kahe nädala jooksul, kuid PCR-testiga võib seda leida veel mitu kuud hiljem.

Sel nädalal testitakse Vantaas neid, kes saabuvad Praha, Istanbuli, Budapesti, Malaga ja Bukaresti lendudelt.

Ehkki koroonaviiruse tõid Soome Austriast ja Itaaliast saabunud puhkajad, on nüüd palju suurem oht nakatumiseks jäähallide riietusruumid, kuna viirust on leitud paljude hokimeeskondade liikmete seast, märgib Yle.