Spordi asekantsler: sportlaste piiranguteks ei ole esitatud argumente

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn ütles, et ta ei ole kuulnud argumente, miks ei tohiks riiki lubada kolmandate riikide sportlasi.

Kuna ühtegi argumenti pole välja toodud, siis ta kvalifitseerub täna puhtalt poliitiliseks otsuseks. Meil ei ole mitte mingisugust ettekujutust, mis võib olla sisuline põhjus, miks kolmandate riikide sportlasi spordivõistluste puhul riiki mitte lasta," ütles Pürn ERR-ile.

Pürn rääkis, et kuna terviseameti ja sotsiaalministeeriumiga on kõik läbi arutatud ja kõiki välja pakutud meetmeid peetakse piisavateks, siis sealtpoolt probleeme ei ole.

Tarvi Pürn loodab, et valitsus jõuab küsimuses kokkuleppele järgmisel teisipäeval.

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles neljapäeval ERR-ile, et kehtestamata jäänud erand kolmandatest riikidest sportlastele on kui puusalt tulistamine.

Kolmapäeval võttis valitsus vastu otsuse, et väljastpoolt Euroopa Liitu või Schengeni viisaruumi saabuvatele sportlastele erandit ei tehta ja neile kehtestatakse 14 päeva kestev karantiin. See tähendab aga seda, et mitmed Eestis toimuma pidanud võistlused peavad aset leidma mujal.

Näiteks jäi peetakse piirangute tõttu 22. septembril Tallinnas toimuma pidanud Eesti naiste jalgpallikoondise EM-valikmäng Venemaaga hoopis Lätis Jurmalas. Sama saatus võib tabada ka Eesti meeste koondise mänge.

Kõige otsesemalt mõjutabki olukord Eesti jalgpalli ja ka korvpalli, kuna just nendel aladel on siia lähikuudel oodata sportlasi riikidest, kust ilma kahenädalase karantiinita siseneda ei tohi. Eriti keeruline on olukord BC Kalev/Cramo korvpalliklubil, kes mängib teatavasti VTB Ühisliigas. 12-st konkurendist tervelt 11 ei tohi valitsuse otsuse tagajärjel Eestisse mängima tulla.