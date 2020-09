Elu pahupoolele selja pööranud võistlesid jalgpallis

Türilt pärit Margus Lipp lõi tänase turniiri viimase värava. See tegi tema võistkonnast ka võitja. Mängijad turniiril olid eri vanuses ja erineva mängukogemusega. Treenerit võitjavõistkonnal pole. Võistkonna nimi oli Taastõusmine. Mitmete võistkondade nimed viitavad neis osalejate minevikule.

"Oma elus ma kaotasin kõik asjad ära. Mul ei olnud üldse lootust, et ma saan normaalselt elada. Mul olid kohtutäiturid, võlad suured. Sain aru, et tervis on kehva ja tüdruk läks ära minu juurest. Ema läks siit maa pealt igavikku. Mul oli väga paha sisetunne, et mul ei ole elu mõtet juba. Ja siis, 2007. aastal, ma otsustasin minna rehabilitatsioonikeskusesse," rääkis Türi rehabilitatsioonikeskuse juhataja Margus Lipp.

Jõhvi meeskonnas mängis kohalik pastor ja rehabilitatsiooni keskuse juht, kunagi ka Jõhvi volikogusse kuulunud Vadim Jerjomenko. Tema keskuses käib 15 inimest, on olnud ka 30.

"Jalgpalli olen mänginud lapsest saadik. Nõukogude ajal mängisin Eesti noortekoondises. 15–17- aastasena käisin võistlustel Liidus. Pärast sõjaväge enam ei mänginud, kuid täna osaleme rehabilitatsioonikeskuste mängudel," rääkis Jerjomenko.

Võistluse korraldas Avatud Lootuse Fond, mis ühendab rehabilitatsioonikeskusi. Jalgpalliliit saatis kohtunikud, lubas mänguväljakut kasutada ja pani välja auhinnad. Mängijad suutsid väljakul joosta, sest said mõnes rehabilitatsioonikeskuses uuesti elu sisse.

"Need inimesed, kes siin täna platsil jooksid, on omanud väga vaeseid elupõhimõtteid. Ja kogenud kuidagi uuestisündi, saanud uue võimaluse elus – elada kainelt, vabana, ilma alkoholi, narkootikumideta," lausus Avatud Lootuse fondi eestseisja Viljam Borissenko.

Väljakul oli üle 80 mängija erinevatest sotsiaaltöö- ja rehabilitatsioonikeskustest, oma võistkond oli ka Tallinna vanglal.