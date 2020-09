Britid võivad isolatsiooninõude rikkumise eest saada 10 000 naela trahvi

Hancock ütles BBC-le, et Suurbritannia on murdepunktis ning nüüd on küsimus valikutes.

"Kui kõik järgivad reegleid, siis me saame vältida edasist riiklikku lukkupanekut," ütles ta. Minister ütles, et Inglismaa lukkupanek pole välistatud, kuid ta ei soovi, et see juhtuks.

Uute reeglite järgi on inimesed Inglismaa kohustatud jääma eneseisolatsiooni, kui nende koroonatest osutub positiivseks või nad on tuvastatud nakatunu lähikontaktsena.

Eneseisolatsiooni kohustuse rikkujad võivad saada alates 28. septembrist kuni 10 000 naela trahvi. Trahvid algavad esialgu 1000 naelast ning tõusevad korduvatele rikkujatele 10 000 naelani. Siiani on olnud eneseisolatsioonis olemine soovituslik.

Uute meetmete seas on ka ühekordne 500-naelane toetus madalama sissetulekuga inimestele ning trahv tööandjatele, kes karistavad eneseisolatsiooni kohustust järgivaid inimesi.

Matt Hancock eitas, et valitsus reageerib piirangutega üle ning hoiatas, et koroonapiirangud Inglismaal võivad karmistuda, kui seniseid reegleid ei järgita.

Justiitsminister teatas sel nädalal, et Inglismaal ja Walesis on kokku määratud koroonareeglite väidetavate rikkumiste eest üle 19 000 trahvi, kuid vähem kui pooled neist on siiani ära makstud.

Laupäeval teatati Suurbritannias 4422 uuest koroonajuhtumist ning 27 viirusega seotud surmast.