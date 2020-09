Piirangute taaskehtestamine tekitab Euroopas vastuseisu

Koroonasse nakatumine ja sellega haiglasse sattumine sageneb kogu Euroopas. Paljud riigid kehtestavad uuesti karme piiranguid, näiteks on jälle lukus mitu piirkonda Suurbritannias ja mitu Hispaania pealinna Madridi linnaosa. Inimesed on piiranguist tüdinenud ja ei taha uskuda, et neist kasu on.

Müncheni kuulus õllepidu Oktoberfest jääb tänavu loomulikult ära. Tuhanded tihedalt koos ning kesvamärjukesest ülemeelikuks muutunud inimesed on ideaalne seltskond koroona levitamiseks. Õllesõpradele lohutuseks toimub siiski Mikro-Oktoberfest, tavalisest kümneid kordi väiksem õllepeoke.

Oktoberfesti saatus on hea võrdpilt kogu Euroopas toimuvale. Kõigest hingest normaalsele võimalikult sarnast elu elada püüdev rahvas igatseb tagasi päris normaalsusesse. Nakatumisnäitajad sunnivad aga otsusetegijaid täpselt vastupidiseid otsuseid vastu võtma. Inimeste vastupidavus on paraku lõppemas ja kannatus katkemas.

"Inimesed ei hakka piiranguid järgima ja võin teile öelda, miks. On nii palju inimesi, kellel pole enam pangaarvetki. Kui te neid trahvite, kust nad selle raha välja võtavad? Kui nad vaevu endale midagi süüa leiavad? See on absurd!" rääkis Madridi elanik Lola.

Ükski Euroopa valitsus ei taha kevadiste piirangute juurde tagasi minna, neid isegi mitte piirkondlikult kehtestada. Mitu riiki loodab, et ehk aitab maskikandmise massilisemaks muutmine siiski viiruselevikut pidurdada ning karme piiranguid ära hoida.

Kahjuks näitab mitme linna, sealhulgas Brüsseli kogemus, et ka üldine maskikohustus ei pruugi viiruse levikule piiri panna.

Londonis toimus meeleavaldajate ja politsei kokkupõrge

Londonis leidsid laupäeval aset kokkupõrked Briti politsei ja viirusepiirangute vastaste meeleavaldajate vahel.

Kui politsei sadu Londoni Trafalgar Square'ile kogunenud meeleavaldajaid laiali läks ajama, tekkis kähmlust ja rüselusi. Mõned meeleavaldajad takistasid korravalvureid inimesi vahistamast ning liiklus piirkonnas peatati.

"Võitle ja tegutse vabaduse nimel" meeleavaldusel oli kümneid plakatitega inimesi. Plakatitel oli kirjas "See on türannia" ning skandeeriti "Vabadus!". Politsei sõnul esines "vaenulikkust ja korravalvurite vastu suunatud vägivalda".

Oma avalduses teatas Briti politsei, et laupäevased meeleavaldajad "seadsid ohtu iseennast ja teisi", ning kutsus kõiki Londoni meeleavaldusel osalejaid kohe laiali minema, või muidu ähvardab neid vahistamine.

Briti konservatiivne valitsus kehtestas sel nädalal keelu kõigile üle kuue inimesega kogunemistele, püüdes piirata kasvavat COVID-19 nakkusjuhtumite arvu riigis.

Paljudes Inglismaa loodeosas asuvates linnades on sisse viidud ka karmimad kohalikud piirangud, mis puudutavad umbes 13,5 miljonit inimest.

Kuid ametnikud kaaluvad rangemate üleriigiliste piirangute kehtestamist pärast seda kui peaminister Boris Johnson kinnitas reedel, et ÜK "näeb nüüd koroonaviiruse teist lainet" pärast sarnaseid arenguid Prantsusmaal, Hispaanias ja mujal Euroopas.

Londoni linnapea Sadiq Khan teatas, et linn võib rakendada sarnaseid meetmeid, mis kehtivad juba riigi teistes osades. Sealhulgas näiteks öist liikumiskeeldu, pubide varasemaid sulgemisaegu ning külaskäikude keelamist.

"Olen äärmiselt mures viimase info pärast, mida kuulsin täna rahvatervise ekspertidelt COVID-19 nakatumiste kiireneva tempo kohta siin Londonis," lausus Khan reedel. "On äärmiselt tõenäoline, et ka Londonis on vaja viiruse leviku aeglustamiseks lisameetmeid."

ÜK-s lisandus viimase ööpäevaga 4322 uut kinnitust leidnud nakatumist koroonaviirusesse, see on kõrgeim näitaja alates maikuust.

Suurbritannias on tuvastatud kokku 41 821 koroonasurma, mis on Euroopa kõrgeim koroonasurmade arv, kuid ekspertide sõnul ei väljenda ükski number pandeemia mõju tegelikku ulatust.