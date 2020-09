Riigiduuma kümme saadikut on koroonaga haiglas

Vene parlamendi alamkoja kümme saadikut on COVID-19 tõttu haiglas, kokku on koroonaviirusega nakatunud vähemalt 50 riigiduuma liiget.

"Tänaseks on haiglas kümme saadikut, nende haigus kulgeb erinevalt. Kokku ületab koroonaviiruse antikehadega saadikute arv 50 piiri," ütles riigiduuma esimees Vjatšeslav Volodin teisipäeval. Tema sõnul püüab duuma oma töökorraldust selliselt muuta, et võimaldada kõigil saadikutel osaleda.

Volodini kommentaar järgnes sellele, kui duumasaadik Sergei Ivanov kritiseeris olukorda, kus kõigil saadikute ei ole võimalust eelnõude esimesel lugemisel oma sõna sekka öelda. "Ma pean lubamatuks, et saadikutel ei ole võimalust esimesel lugemisel oma seisukohta väljendada, võimalus, et ainult esindaja fraktsioonist räägib on ette nähtud ainult kolmandal lugemisel," ütles Ivanov. Tema sõnul ei võimalda kroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestatud piirangud kõigil saadikutel õigusloomes osaleda.

Volodin vastas kriitikale viitega, et riigiduuma töö kinnise režiimi pikendamise poolt, sealhulgas külastajate arvu piiramise ning komisjonide töö korraldamise poolt videokonverentsi vahendusel hääletasid kõik duuma liikmed.

"Mis puudutab uute eelnõude arutamist, siis meie teiega kasutame selleks uusi formaate," ütles duumaspiiker.

Riigiduuma reglemendikomisjoni esimees Olga Savastjanova teatas, et koroona tõttu puudus teisipäeval istungilt 55 saadikut

Riigiduumasse kuulub 450 saadikut.