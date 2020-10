Venemaa teatas esmaspäeval 17 347 uuest koroonaviirusega nakatunust, mis on uus ööpäevane nakatumisrekord. Varasem rekord registreeriti reedel, kui teatati 17 340 uuest nakkusjuhtumist.

Kõige rohkem nakatunuid registreeriti tavapäraselt Moskvas - 5224 uut koroonaviiruse kandjat, Peterburis avastati 715 uut nakatunut, Moskva oblastis 499, Nižni Novgorodi oblastis 376, Rostovi oblastis 312, mujal vähem.

Kokku on Venemaal registreeritud 1 531 224 nakatumisjuhtumit, paranenud on 1 146 096 inimest, neist 7574 viimase ööpäeva jooksul.

COVID-19 tõttu on surnud Venemaal 26 269 inimest, viimase ööpäeva jooksul suri 219 koroonahaiget.

Riigiduumas 91 nakatunut

Venemaa parlamendi alamkoja, Riigiduuma, 450 liikmest 91 on nakatunud koroonaviirusega, teatas duumaspiiker Vjatšeslav Volodin esmaspäeval.

"Praegu on haiglavoodis 38 saadikut, üks neist reanimatsioonis. Lisaks on üks saadik pandeemias surnud. Kokku on 91 saadikut kas läbi põdenud või põevad COVID-19 praegu," rääkis Volodin kohtumisel president Vladimir Putiniga.

Putin tunnustas Riigiduumat raskes olukorras töö jätkamise eest, kuna duuma jätkab tema hinnangul südikalt konstitutsiooniparanduste menetlemist ning tegutseb majanduse käigushoidmise nimel.