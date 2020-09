Valitsus arutab erisuste lubamist Bocuse d'Ori osalejatele

Kokandusvõistluse Bocuse d´Ori korraldajad palusid valitsuselt erisust üritusel osalejate riiki lubamiseks. Maaeluminister Arvo Alleri (EKRE) sõnul on tegemist küll olulise võistlusega, aga lõpliku otsuse tegemiseks tuleb jälgida koroonaviiruse levikut Eestis.

Esialgu pidi konkurss toimuma Tallinnas maikuus, seejärel lükati see viiruse tõttu septembrikuusse ning nüüd on see taas edasi lükatud 15. ja 16. oktoobrile.

"Valitsust on informeeritud sündmuse toimumisaja muutusest ja korraldaja soovist saada kahenädalase eneseisolatsiooni erisus osalejatele. Otsust selles küsimuses tänase seisuga valitsuse poolt tehtud ei ole," ütles Arvo Aller ERR-ile.

"Tegemist on väga olulise konkursiga, aga selle toimumiseks tuleb meil tuleb jälgida viirusnakkuse leviku kulgu, millest tulenevalt saab valitsus langetada ka otsuse," lisas Aller.

Möödunud aasta oktoobris otsustas valitsus toetada Bocuse d´Ori korraldamist 775 000 euroga.

Peakorraldaja: osalejatele kehtiksid ranged reeglid

Üks Bocuse d´Ori Eesti võistluse peakorraldajetest, Saku Suurhalli tegevjuht Tarmo Hõbe ütles ERR-ile, et korraldajad on omalt poolt koostöös Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti ja terviseametiga töötanud välja ranged reeglid ja plaanid, kuidas osalejad saaksid Eestisse tulla ning siin ringi liikuda.

"Kõikidest riikidest tulevad osalejad peavad tegema 72 tundi enne oma koduriigist lahkumist koroonatesti. Test peab olema negatiivne ning selle kohta tuleb võtta kaasa ingliskeelne tõend. Tallinna lennujaamas on meil koostööd Synlabiga pandud üles mobiilne proovivõtu punkt, kus kohe pärast lennukist maha tulekut tuleb anda test. Peale testi tegemist viiakse osalejad transfeeridega hotellituppa, kus nad peavad olema isolatsioonis testi tulemuse selgumiseni," rääkis Hõbe. Positiivse testi tulemuse korral teeb korraldusmeeskond koostööd ühe perearstikeskusega, kes sel juhul võtaks inimesed enda järelevalve alla.

Negatiivse tulemuse korral aga väljastatakse osalejale akredeteering. "Inimesed, kes siia tulevad, ööbivad oma hotellis ja liiguvad ainult meie poolt organiseeritud transfeeriga. Saku suurhallis liiguvad ainult oma tsoonis. Ühistransporti ei kasuta, avalikes restoranides ei käi ja suuremates rahvahulkades ei sotsialiseeru. Selline kohustus on pandud kõigile," lausus Hõbe.

Hõbeda sõnul ei tule üritusele ka pealtvaatajaid, vaid see saab toimuma ülemaailmse teleülekandena.