Eesti kulutab päevas koroonatestidele kuni 200 000 eurot. Ehkki turule on tulnud ka uusi ja odavamaid testimisviise, ei usu Tartu Ülikooli kliinikumi ühendlabori direktor Anu Tamm, et need seni levinud testidele tõhusat alternatiivi pakuks.

Neljapäevasel istungil eraldas valitsus testimise jaoks üle 15 miljoni euro. Juhul, kui iga päev tehakse umbes 1750 testi, peaks sellest rahast piisama aasta lõpuni. Samas, näiteks kolmapäeval testiti üle 3000 inimese.

Sotsiaalministeeriumi andmetel maksab ühe viiruse RNA-d otsiva testi analüüsimine 66 eurot ehk kolmapäeval kulus testimisele umbes 200 000 eurot. Sellele lisandub veel proovivõtmise korralduslik kulu, umbes 23 000 eurot päevas.

Viimasel ajal on välja töötatud mitmeid viiruse ümber olevat valku määravaid teste. Tartu Ülikooli kliinikumi ühendlabori direktor Anu Tamm selgitas, et testide sees on laboris toodetud antikehad, mis peaks viiruse ümber oleva valgu ehk antigeeni ära tundma.

"Kui nad seonduvad vastu seda viirust, siis on viirus olemas, kui need reaktsioonisegus olevad antikehad ei seondu, siis viirust ei ole. Lihtsalt see protsess käib kiiremini kui RNA-testid," sõnas Tamm.

Antigeene otsivate testide kasuks räägib just kiirus ja mitmekordne hinnavahe. Pealegi ei vaja need eraldi seadmeid ega laboreid. Uusi teste pakutakse terviklike komplektidena ehk lihtsustatult öeldes saaks neid kasutada nagu rasedusteste.

Yle kirjutas kolmapäeval, et Soome Länsi-Pohja haigla valmistub ostma ligi 200 000 uut testi. Yle andmetel maksavad Soomes kasutatavad RNA-testid üle 100 euro, samas kui antigeeni testi saab kätte kümne euroga. Anu Tamm tõdes, et antigeeni testid pole siiski alternatiiv praegustele testidele.

"Kiirteste ei ole võimalik niimoodi masstestimisega teha, nagu meil siin praegu on. Sest masstestimine nõuab automatiseerimist. Ja neid kiirteste ei ole võimalik automatiseerida niimoodi," ütles Tamm.

Anu Tamm lisas, et võib-olla luuakse kunagi ka antigeeni testide automaadid, kuid millal nii kaugele jõutakse, seda ei oska ta prognoosida. Teine oluline näitaja on testi usaldusväärsus. RNA-testid tabavad ära 96-99 protsenti koroonahaigetest.

"Ametlikud andmed antigeenidel ei ole palju halvemad," sõnas ta. "Aga samas laborid, kes on teinud võrdlevaid analüüse, ütlevad, et nad ikkagi on kehvema tundlikkusega."

See ei tähenda, et uute testide tootjad valetaks, lihtsalt test ei pruugi töötada kõigis tingimustes ja palju sõltub ka sellest, kuidas proov võetakse. Niisiis, selget asendust praegustel RNA-testidel ei paista. Samas võivad langeda seniste testide hinnad. See aga ei sõltu niivõrd teaduse ja tehnika arengust kui turuolukorrast.

"Põhimõtteliselt on neid diagnostikume võimalik ka natukene odavamalt toota, kui neid praegu müüakse," ütles Tamm ning tõdes, et COVID-19 testid on võrreldes teiste samalaadsete testidega suhteliselt kallid. "Kas nüüd firmad on valmis neid odavamalt müüma, sellele küsimusele ma vist ei oska vastata."

Haiglatel napib kiiremaid RNA-teste

Ka viiruse RNA-d määravaid teste on erinevaid. Valdavalt kasutatakse Eestis ja ka mujal maailmas teste, mis töötavad niinimetatud PCR (polümeraasi ahelreaktsioon) meetodil. Esmalt eraldatakse RNA, see võtab kuni poolteist tundi. Siis paljundatakse RNA-d nii palju, et vastav aparatuur seda "näeks". Meetodi eelis on, et inimestelt võetud proove saab aparaadi sisse panna terve hulga ja sestap sobib see hästi masstestimiseks. Samas võtab kogu testimise tsükkel vähemalt neli tundi aega.

Märtsi lõpus pöördusid haiglad terviseameti poole ja palusid, et Eestisse lubataks kiiremaid RNA-teste. Need töötavad nn POCT meetodil, mis sisuliselt tähendab, et ühes aparaadis tehakse korraga ära kogu RNA määramiseks tarvilik töö. See ei nõua laborit ega spetsiaalselt välja õppinud töötajaid, vaid piisab vastavast seadmest. Meetodi miinuseks on see, et korraga saab analüüsida vaid üsna väikest kogust teste, samas tulemuse saab kätte vähem kui tunniga.

Ehkki POCT meetodil töötavaid koroonaviiruse teste on mitmeid, palusid haiglad turule lubada ühe konkreetse tootja Cepheidi testid. Nimelt olid need testid disainitud sama tootja seadmetele, ja neid seadmeid kasutasid juba üheksa Eesti haiglat.

Aprilli alguses, kui terviseamet testid turule lubas, ütles ameti peadirektori asetäitja Jelena Tomassova, et kiiremad RNA-testid sobivad kasutamiseks haiglates EMO patsientide testimiseks, et tuvastada, kas inimene kannab haigustekitajat. "Nii on võimalik hospitaliseerimisel kiiresti eraldada COVID-19 positiivsed ja negatiivsed patsiendid," lisas Tomassova.

Praegu haiglates enam kõiki patsiente ei testita. Septembri alguses ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu, et kiirem test tehakse neile patsientidele, kellel on palavik, korralik köha ja peavalu. Ta tõdes, et kiirete testidega on haiglates juba pikemat aega probleem.

"Kuna nende arvukus on jätkuvalt Eestis ebapiisav, siis me ei saa kõikidele sissetulevatele neid teha," ütles Peedu. "Oleks ebamõistlik ka see, kui patsient tuleb kiirabiga, siis me võtame talt tavatesti ja siis ta ootab meil EMO-s neli või neli ja pool tundi ja siis temaga tegeletakse edasi," lisas ta.

Anu Tamm tõdes, et asi seisab Chepedi tootmisvõimekuse taga. "Kogu aeg oli lootus ja seda nad ka ütlesid, et kohe-kohe tuleb uus tehas ja me saame teste vabalt osta. Noh, see uue tehase saabumise aeg on pikenenud." Tamm lisas, et alguses jagas ettevõte teste väga vähestesse riikidesse, kusjuures Eesti oli üks esimesi. "Nüüd on see riikide ring ka suurenenud ja testide hulk on meie jaoks pigem vähenenud."

Anu Tamme sõnul pole ka mõeldav, et kõik haiglad kasutavad Chepedi aparaate ka teiste testide jaoks. "Me väga ei tahaks kogu aeg hüpata ühelt masinalt teisele. Me ikkagi loodaks, et üks hetk läheb asi paremaks."