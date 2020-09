Eesti ühe omanäolisema graafikukunstniku 70-ndatel valminud teos "Aeg esimene" rippus suvel veel Kumu kunstimuuseumis. Nüüd on see aga osa Tartu linnapildist.

Kunstikuraator Andra Orn ütles, et teost ei valitud juhuslikult. "See on 70-ndatest ja tegelikult ta räägibki elamuehitistest ja sellest, kuidas me elame. Ma arvan et 2020. aastal on ta endiselt väga aktuaalne," ütles Orn.

Teose olemust selgitas ka graafik Vello Vinn. "Kell on ühtlasi ka ajanäitaja. Ajanäitajal on tiivad sellepärast, et kiiresti aeg kaob, minul küll aeg lendab, kas teil ei lenda? Siin on tohutul arvul vaguneid, vagunite vahel liiguvad kilpkonnad, nende vagunite taga paistavad kiivrikujulised liivamäed. siit võib ka mingisuguse järelduse teha, aga see on juba vaataja küsimus, et mida siit järeldada," lausus ta.

Mõtisklemiseks, mida sellest kõigest järeldada, piisab nüüd vaid Tartus Kalevi tänavale minemiseks.

Kunstiteose maalisid kortermajale juba selle ala professionaalid. Maalikunstnik Edgar Tedresaar tõdeb, et teose suurele seinale jõudmine on omaette pikk protsess.



"Kuna see on ehitatud üles hästi tugevalt joonele, siis ikkagi sellise sirge ja täpse joone tõmbamine seinale nõuab päris suurt distsipliini ja meditatiivset seisundit võib-olla isegi kohati," ütles Tedresaar.

"Aeg esimene" on juba 15. kunstiteos, mis kaunistab renoveeritud hruštšovka seina. Juba varsti on selles linnagaleriis 20 kortermaja, uue nimega smartovkad.

Smartovkad on 1960. aastatest pärinevad ent nüüd täielikult renoveeritud, päikesepaneelidega ja nutika elektroonikaga varustatud nullenergiamajad.

Väljast võibki need ära tunda seinamaalingute järgi, mis on peamiselt tehtud Eesti kunstnike kavandite põhjal. Näiteks võib linnapildis näha veel Mare Vinti, Huupi, Katrin Piile, Mall Nukke ja mitmete teiste teoseid.

"Mall Nukke "Faun" Aleksandri tänaval oli päris äge. Seal oli palju maalitehnilis võtteid kasutatud ja kogu koloriit ja see oli hea väljakutse," ütles Edgar Tedresaar.