Saksi-Anhalti valimistulemus lõhestab Saksamaa võimuliitu

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et pärast kehva valimistulemust Saksi-Anhaltis süvenevad kantsler Friedrich Merzi juhitavas võimuliidus erimeelsused. Saksa sotsiaaldemokraadid (SPD) muretsevad üha enam, et Merzi reformid ei ole valijate jaoks vastuvõetavad.

Parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD) võitis ülekaalukalt Saksi-Anhalti liidumaa valimised, samal ajal kui valimiste suurim kaotaja oli Merzi juhitud paremtsentristlik Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU).

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et SPD liikmed muretsevad nüüd üha enam, et ebapopulaarse kantsleri reformid lähevad liiga kaugele.

Merz ise leiab, et valitsus pole suutnud reformide sisu ja eesmärki valijatele piisavalt hästi selgitada. Mitmed SPD liikmed leiavad samas, et probleem pole mitte sõnumi edastamises, vaid reformide sisus.

"Föderaalvalitsuse valitud kurss reformiplaanide osas on tekitanud märkimisväärset ebakindlust. Praegu on väga oluline, et me, erinevalt teistest koalitsioonipartneritest, ei suruks neid reforme lihtsalt läbi. Saksi-Anhalti elanikud on meile väga selgelt öelnud: siit edasi enam ei lähe," ütles SPD parlamendisaadik Rasha Nasr.

Merz ise on sidunud oma ametiaja majandus- ja sotsiaalreformidega ning nimetanud ennast koguni reformikantsleriks. Reformid näevad ette ka pensioniea järkjärgulist tõstmist, karmimaid meetmeid haiguslehele jäämise suhtes ja teatud ravikindlustushüvitiste kärpimist.

Siiani on SPD juhtkond reforme toetanud, püüdes näidata, et nad toetavad meetmeid, mis hoogustavad Saksamaa majanduskasvu. Nüüd on aga ka SPD juhtkond hakanud reformikava avalikult kahtluse alla seadma.

SPD liider ja rahandusminister Lars Klingbeil andis suunamuutusest märku juba Saksi-Anhalti valimiste õhtul. "Ja võite kindlad olla, just seda me teemegi," ütles Klingbeil avalik-õiguslikule ringhäälingule ZDF.

Politico hinnangul ei lahku SPD tõenäoliselt siiski CDU juhitud võimuliidust. Praeguse koalitsiooni lõhkumine tooks kaasa erakorralised valimised, kuid SPD toetus on langenud ajalooliselt madalale tasemele.

Politico hinnangul viitavad SPD juhtide praegused signaalid pigem sellele, et nad mõtlevad oma poliitilisele ellujäämisele, kuna Merzi positsioon kantslerina muutub üha ebakindlamaks.

Lisaks toimuvad 20. septembril Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa valimised, kus SPD võib tulla teiseks. Liidumaa peaminister Manuela Schwesig kuulub Saksamaa populaarsemate poliitikute hulka ning tema edu valimistel võib parandada ka SPD üleriigilist mainet.

Schwesig on osaliselt oma populaarsuse saavutanud tänu sellele, et on teravalt kritiseerinud Merzi reformipüüdlusi. Kui SPD koondub Schwesigi taha, muudab see Merzi jaoks olukorra veelgi keerulisemaks. Ta ei suuda siis oma reforme ellu viia, mis võib omakorda pahandada CDU konservatiivsemat tiiba.