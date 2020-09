Hollandi terviseameti andmete järgi tuvastati viimase ööpäeva jooksul riigis 2777 uut koroonaviirusesse nakatunut, vahendas Reuters.

Reedesed andmed ületasid alles päev varem sündinud rekordi ehk 2544 koroonajuhtumit.

Hollandis sündisid uued nakatunute rekordid juba eelmisel nädalal, näiteks neljapäeval tuvastati ööpäevaga 1753 uut juhtu.

Koroonajuhtumite arv hakkas augustis taas kasvama augusti lõpust.

Peaminister Mark Rutte on öelnud, et avalikkus peaks hakkama uuesti mõistma olukorra erakordsust ning järgima suhtlusvahemaa reegleid, et aeglustada viiruse levikut. Tema sõnul kehtestab valitsus vajadusel regionaalsed meetmed.

Hollandi koolid ja baarid jäävad avatuks ning maski kandmist nõutakse vaid ühistranspordis.

Nakatumine kasvab kõikjal Euroopas

Koroonaviirusesse nakatumine jätkab sagenemist kõikjal Euroopas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teiste hulgas löödi nakatumisrekordid reedel ka Poolas ja Slovakkias. Poolas registreeriti möödunud ööpäeval 1587 uut nakatumist. Peamiselt nakatutakse Poola keskosas, pealinnas Varssavis ja selle ümbruses.

Slovakkias tuvastati ööpäevaga üle 400 uue nakatumise.

Tempokalt jätkub nakatumine ka mujal Euroopas, mille tõttu on paljud riigid taas rakendanud rangemaid piiranguid. Vastupidises suunas liigub Belgia, kus otsustati nakatumiste sagenemisest hoolimata piiranguid leevendada.