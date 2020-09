Valgevene pealinnas Minskis algas laupäeva pärastlõunal taas meeleavaldajate kinnivõtmine. Inimõigusaktivistide andmetel on kinni võetud vähemalt 24 inimest.

Minski miilitsa kõneisik Natalja Ganusevitš kinnitas, et "kinni on võetud mõned inimesed".

Ta lisas, et miilitsad hoiatasid korduvalt Minski Komarovi turu juurde kogunenud meeleavaldajaid, et nende protestiüritus ei ole saanud võimude luba ja on seetõttu ebaseaduslik.

Sotsiaalmeedias levis hiljem info, et kinnivõetute seas on opositsiooni aktivist Nina Baginskaja. Ganusevitši väitel on ta aga juba vabaks lastud.

Valgevenes on alates 9. augusti presidendivalimistest korraldatud proteste, võime süüdistatakse president Aleksandr Lukašenkole võidu andnud valimiste tulemuste võltsimises ja nõutakse tema tagasiastumist.