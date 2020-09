Kümned tuhanded inimesed, kelle hulgas oli tuntud sportlasi ning trummilööjad ja koor, marssisid vaatamata vihmasajule läbi Minski. Siiski oli meeleavaldajaid vähem kui eelmistel nädalavahetustel.

Jõustruktuurid olid tänavatele toonud soomusautod ja veekahurid, kesklinnas oli mitu metroojaama suletud ning Lukašenko residentsi kaitsel seisis hambuni relvastatud märulimiilits koos barrikaadidega.

Inimõiguskeskuse Vjasna sõnul peeti kinni üle 40 inimese.

Vjasna lisas, et Valgevene suuruselt teises linnas Gomelis kasutati meeleavaldajate vastu pisargaasi ning Magiljovis olid kasutusel šokigranaadid.

Siseministeeriumi kõneisik ütles AFP-le, et pühapäeval võeti üle riigi kinni umbes 200 inimest.

Varem on Lukašenko režiimi lõpetamist nõudnud meeleavaldustel osalenud nädalavahetustel umbes 100 000 inimest.

Enne pühapäevast marssi kutsus opositsiooni Telegrami kanal Nexta Live, millel on üle kahe miljoni jälgija, valgevenelasi üles "tegeliku presidendi" Svjatlana Tsihhanovskaja sümboolsele ametissevannutamisele.

Leedus paguluses viibiv Tsihhanovskaja toetab meeleavalduste jätkumist.

"Täna on meie protestide viiekümnes päev," ütles ta videopöördumises. "Me oleme välja tulnud selleks, et see režiim peatada ja me teeme seda rahumeelselt."

Laupäeval võttis sukkmütsides märulimiilits kinni 150 naiste meeleavaldusel osalenut. Naised laulsid: "Svjata on president".

AFP ajakirjanike teatel on väljakud ja kaubanduskeskused, kus protestijad on varasemate miilitsarünnakute korral varju otsinud, nüüd suletud.

Lukašenko pole üleskutseid tagasiastumiseks kuulda võtnud. Ta pöördus abi saamiseks Venemaa presidendi Vladimir Putini poole, kes lubas vajadusel anda sõjalist tuge ning lubas ka poolteist miljardit USA dollarit laenu.