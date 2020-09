Poola võimuliit jõudis kokkuleppele ja jätkab järgmiste valimisteni

"Olen sügavalt veendunud, et tänane läheb ajalukku, sest meil on kolm aastat ees järgmiste parlamendivalimisteni ning olen päris kindel, et need aastad lähevad Poola jaoks üpris hästi," ütles Õiguse ja Õigluse liider Jaroslaw Kaczynski, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaaegu aasta koosolnud kolmikliit ei avaldanud detaile, muuhulgas sedagi, kas seni tahaplaanile hoidnud Kaczynski võtab nt asepeaministri koha, nagu viimastel päevadel spekuleeritud. Kolmeks aastaks on paika pandud valitsusstruktuur, kuid kas see tähendab vähem ametikohti Õigusele ja Õiglusele või, nagu viimane ähvardas, üksnes teistele erakondadele, ei öelnud keegi.

"Tegemist on kokku tõmmatud valitsusstruktuuriga vähemate ministritega. See tagab, et valitsus töötab kindlasti palju tõhusamalt," ütles partei Kokkulepe esimees Jaroslaw Gowin.

Vahepeal õhusolnud erakorralised valimised on uue leppega taandunud, kuid täielikult kindel selles olla ei saa. Õigusest ja Õiglusest veelgi paremal tiival paiknev Solidaarne Poola loodab kolme-aastast rahulikku perioodi.

"Seda üksnes siis, kui töötame harmooniliselt, austades parempoolseid toetanud poola rahva otsuseid, austades üksteise subjektiivsust ja meie koos püstitatud eesmärke," sõnas partei Solidaarne Poola liider Zbigniew Ziobro.