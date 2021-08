Poola võimukoalitsioon mureneb

Poola kolmeparteilise võimukoalitsiooni üks osapool teatas teisipäeval, et lahkub konservatiivsest-rahvuslikust koalitsioonist pärast seda, kui peaminister tagandas tema liidri valitsusjuhi asetäitja kohalt.

"See tähendab Ühendatud Paremjõudude (Zjednoczona Prawica) lõppu ja koalitsiooni kokkuvarisemist," ütles erakonna Kokkulepe liider Jaroslaw Gowin ajakirjanikele pärast seda, kui peaminister Mateusz Morawiecki oli ta tagandanud.

Gowini lahkumine valitsusest ei tähenda veel selle automaatset kokkuvarisemist, selleks on vaja umbusaldushääletust parlamendis.

Gowini erakonnal on Poola 460-kohalises parlamendi alamkojas kümme kohta ning nende lahkumine võimukoalitsioonist jätaks valitsuse ilma enamusest ja võib sundida seda otsima paremäärmuslikuks peetavate parteide toetust.

Valitsuse kõneisiku Piotr Mulleri sõnul ei ole ta veendunud, et võimukoalitsioon kaotab enamust.

"Ma olen kindel, et Ühendatud Paremjõududes ja ülejäänud Poola parlamendis on inimesi, kes toetavad kasulikke reforme, mida me pakume," lausus ta.

Päevalehe Rzeczpospolita kommentaator Jacek Nizinkiewicz ütles, et Gowini tagandamine oli "poliitiline maavärin", kuid see ei olnud ootamatu.

Ta ütles, et valitsust juhtiv Seadus ja Õiglus (PiS) võib veenda Gowini partei seadusandjaid jätkama valitsuse toetamist.

Muller ütles, et Morawiecki palus ametlikult president Andrzej Dudal vabastada Gowin asepeaministri ning arengu-, töö- ja tehnoloogiaministri ametist.

Gowin, kelle sõnul sai ta oma tagandamisest teada meedia kaudu, ütles, et tema partei lahkub valitsusest pea püsti.

"Me ütlesime, et Ühendatud Paremjõud ei tõsta makse. Kuid peaminister Mateusz Morawiecki hiljuti esitatud eelarveseadus tähendab maksude drastilist tõstmist," lausus ta.

Gowini sõnul oli ta eriarvamusel ka seaduseelnõu osas, mis sunniks USA Discoveryt müüma suurema osa oma osalusest Poola peamises eratelevõrgustikus TVN.

Seaduseelnõu TVN-i suhtes on suurendanud kartusi meedia pluralismi mahasurumisest Poolas, eriti pärast seda, kui riiklik energiafirma PKN Orlen võttis üle regionaalse meediagrupi Polska Press.

Teisipäeval tulid tuhanded inimesed tänavatele, et selle seaduseelnõu vastu protestida. Parlament peaks selle üle hääletama kolmapäeval.