Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2873 koroonaproovi ning 67 inimese testi tulemus osutus positiivseks, haiglas on 33 inimest. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 42,89.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 34 inimesel. Ida-Virumaale laekus 13 ning Võrumaale samuti 13, Viljandimaale kaks ning Saaremaale, Läänemaale ja Jõgevamaale lisandus üks uus koroonaviiruse juhtum, teatas terviseamet.

Kahel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Harjumaa 34 (neist 24 Tallinnas) uuest juhtumist 15 on seotud lähikontaktidega – kuuel juhul oli tegemist nakatumisega pereringis, kuuel juhul töökohas ning kolmel juhul läbi muu lähikontakti. Ühel juhul toodi viirus sisse Saksamaalt, ülejäänud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on ligi 2000 inimest, kellest 283 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurimad on Ida-Tallinna keskhaigla kolle (34 nakatunut, neist 22 on haigla töötajad) ja Läänemere gümnaasiumi kolle, kus on haigestunud 32 inimest.

Päästeameti koldega on seotud seitse juhtumit, nakatumisega töökohal kuus ja pereringis samuti kuus juhtumit. Haapsalu nostalgiapäevade koldes on kaheksa nakatunut. Esmaspäevast lisandub teine töökoha kolle, kus on praegu kaheksa haigestunut.

Ida-Virumaa uutest juhtumisest viis on seotud nakatumisega pereringis, kahel juhul nakatuti haigestunud tuttavate tõttu, ühel juhul toimus nakatumine hooldekodus ning üks nakatumine töökohal. Nelja juhtumi asjaolud on täpsustamisel.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, esimese Sillamäe töökoha koldega 13 ja teise Sillamäe töökoha koldega kaheksa inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest.

Teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega on seotud kuus inimest (neist üks elab Tallinnas). Kohtla-Järve kesklinna põhikooli koldega on seotud kuus haigestumist (neist kaks nakatunud pereliikmed).

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 968 inimest, kellest on haigestunud 187.

Viljandimaale lisandunud ühe juhtumi puhul oli tegemist nakatumisega perekontaktide kaudu, teisel juhul on nakatumise asjaolud veel selgitamisel. Jõgevamaa nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Võrumaale lisandunud juhtumite puhul oli kuuel juhul tegemist nakatumisega töökohal, neljal juhul nakatusid lähikontaktsed ning ülejäänud juhtumite asjaolud on veel täpsustamisel.

Lõuna regiooni tööpiirkonnas on esmaspäeva hommiku seisuga kolm kollet – 21 inimesega Võru sünnipäeva kolle, 11 inimesega matusekolle ja töökoha kolle (19 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 434 inimest, kellest 57 on haigestunud.

Saaremaal avastatud juhtum on sisse toodud Soomest, Läänemaal positiivse proovi andnud inimese nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 167 inimest, kellest 17 on haigestunud.

Koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi 33 inimest

28. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 33 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaks.

28. septembri seisuga on tervenenud 2513 inimest.

Eestis on kokku tehtud ligi 208 000 esmast testi, nendest 3267 ehk 1,57 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 42,89. Võttes selle näitaja maakondade kaupa, on see selgelt kõrgeim (130,4) Ida-Virumaal. Teisel kohal on Võrumaa (90,4) ja kolmandal Harjumaa (43,6). Kõige madalam on näitaja Pärnumaal (5,6), Jõgevamaal (7,0) ja Valgamaal (7,1).

Koroonakaart.ee andmetel on hetkel Eestis 570 aktiivset haigusjuhtu, mida on 46 võrra enam kui ööpäev varem.