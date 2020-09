Viimase ööpäevaga lisandus 67 positiivset koroonatesti, analüüse tehti pea 2900. Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütles positiivsete koroonatestide kõrge arvu kohta, et see oli eeldatav.

Sepa sõnul on paljud tuvastatud juhtudest olnud eelnevalt lähikontaktsena terviseametil kirjas. "Meil oli teada, et need inimesed olid haigega lähikontaktis, need inimesed olid suunatud koju, isolatsiooni. Mõnevõrra rahustav selle numbri juures ongi see, et me saame öelda, et need inimesed olid tõenäoliselt kodus ja isoleeritud ja ei kandnud seda haigust edasi," rääkis Sepp.

Juhtumid, millest terviseamet varem midagi ei teadnud, puudutasid Sepa sõnul töökohal või tutvusringkonnas nakatumisi.

Põhja regioonis on jälgimise all 2000 inimest, kellest 283 on haigestunud. Suurimad kolded on 32 haigestunuga Läänemere gümnaasiumi ja 34 nakatunuga Ida-Tallinna keskhaigla kolle.

"Seal (keskhaiglas – toim.) on teadaolevalt on nii patsiente kui ka töötajaid nakatunud ja on ka abipersonali või näiteks sööklatöötajad nakatunud. Ja see sai alguse siis sellest, et üks haige töötaja läks haigusnähtudega tööle," lausus Sepp.

Sepa sõnul on vähe selliseid juhtumeid, kus nakkusallikat tuvastada ei suudeta ja see näitab terviseametile, et olukord on kontrolli all. Enim muret teeb terviseametile Ida-Virumaa, kus on 130 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul ning kaheksa kollet. Palju nakatunuid on ka Harjumaal ja Võrumaal.