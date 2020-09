Kuna kronoonakrii tõttu on tegemist erakordse aastaga ja järgmisest aastast hakkab Eesti saama märkimisväärselt suures mahus Euroopa Liidu raha, oodanuks sotsiaaldemokraat ja riigikogu rahanduskomisjoni liige Riina Sikkut ka valitsuselt tulevaks aastaks erakordset eelarvet. Valitsus aga koostas tavalise, iga-aastase eelarve, leidis Sikkut.

"Valitsusel on palju vahendeid majanduse ja ühiskonna elu suunamiseks: maksutulud, seitsme aasta euroraha, nüüd selle viimase perioodi euroraha, taaskäivitamise kava rahad ja laenuraha ka. Me räägime ikkagi erakordsetest summadest ja kui neid kasutada, siis võiks olla ka selline erakordne plaan, mingi eesmärk, mida me peame saavutama," ütles Sikkut.

"Teeme majad energiatõhusaks, mõtleme, mis meil saab energeetikast, kuidas me taastuvenergiale üle läheme. Kus on haiguspäevad? Et ikka esimestest päevast haiguspäevade hüvitamine, sest kuidas muidu saavad inimesed järgida valituse käitumisjuhist jääda esmaste haigustunnustega koju," lisas Sikkut.

Valitsus kiitis teisipäevasel istungil heaks 2021. aasta riigieelarve eelnõu ja kinnitas riigi eelarvestrateegia aastateks 2021-2024.