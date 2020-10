Justiitsministeerium jättis planeerimisseaduse muutmise eelnõu kooskõlastamata, kuna see riivab maaomanike põhiõigust ning jätab omavalitsutele piirangute kehtestamisel liiga vabad käed.

Rahandusministeeriumil on plaanis planeerimisseaduse muutmise käigus muuta metsaseadust ja anda muu hulgas omavalitsustele piiramatu õigus metsaraiet piirata ning omandiõigust kitsendada.

Rahandusministeeriumi hinnangul peaks omavalitsused küll hindama kavandatavate piirangute proportsionaalsust ja kaaluma piirangute hüvitamist maaomanikele, kuid seadusesse seda kirja ei soovitud panna. See aga jätaks omavalitsustele vabad käed, et kehtestada piiranguid ja hüvitist mitte maksta.

Omanike keskliit ja erametsaliidu hinnangul võtaks selline muudatus metsaomanikelt kindluse, et nende omandi kasutamise piirang saab toimuda ainult nendega sõlmitud kokkuleppe alusel. Kaks liitu tegid justiitsminister Raivo Aegile pöördumise, kus kutsusid ministrit üles sekkuma seaduse muutmisse ja kaitsma omanike põhiõigust.

"Oleme seisukohal, et kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud piirangud tuleb eelnevalt maaomanikuga läbi rääkida ja kui kompromissi ei saavutata, siis leida võimalus maaomanikule hüvitise maksmiseks," ütle omanike keskliidu juht Priidu Pärna.

Justiitsministeeriumist kinnitati kolmapäeval ERR-ile, et minister Aeg jättiski rahandusministeeriumi esitatud eelnõu kooskõlastamata, kuna on kahtlusi selle kooskõlas põhiseadusega ning hindamata on jäetud mõjud maaomanikele.

"Justiitsministeerium jättis eelnõu kooskõlastamata, kuna seletuskirjas puudub analüüs eelnõu sätete kooskõla kohta põhiseadusega. Hea õigusloome tava eeldab, et eelnõu koostaja analüüsib, milliseid põhiõigusi ja -vabadusi eelnõuga intensiivselt riivatakse ja esitab asjakohase analüüsi seaduseelnõu seletuskirjas," ütles ministeeriumi avalike suhete nõunik Kertu Laadoga.

Samuti on eelnõu seletuskirja koostajad jätnud tähelepanuta selle kohta tehtud mõjude märkused, märkis Laadoga. "Seletuskirjas on suuresti hindamata ning arvuliselt määratlemata jäänud muudatuste võimalikud mõjud elanikkonnale ja ettevõtjaile, täpsemalt ka maaomanikele. Sellest tulenevalt on keeruline anda hinnangut ka avalduda võivate mõjude olulisusele," nentis ta.

Samuti tegi justiitsministeerium ettepaneku, et seadusesse kirjutataks ikkagi sisse norm, mis kohustab omavalitsust hindama omandiõiguse piirangu intensiivsust ja kaaluma, kas on põhjendatud hüvitise maksmine.