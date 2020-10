Kõige rohkem nakatunuid lisandus Harjumaale – 37, Ida-Virumaal andis positiivse koroonaproovi viimasel ööpäeval 27 inimest. Võrumaale lisandus seitse uut nakatunut, Viljandi- ja Põlvamaale kummasegi kaks ning Pärnu- ja Tartumaale üks. Rahvastikuregistris puudus märge nelja uue nakatunu kohta.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2686 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 esmast testi. Haiglaravil on 36 inimest. Koroonakaardi andmetel on Eestis praegu 673 aktiivset haigusjuhtu, mida on 60 võrra rohkem kui ööpäev varem.

Harjumaa 37 (neist 34 Tallinnas) uuest juhtumist neli on seotud nakatumisega pereringis ning kolm nakatumisega töökohal. Ühe juhtumi nakatumise asjaolud on teadmata, ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel täpsustamisel. Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on ligi 2600 inimest, kellest 359 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada seitset kollet, millest suurimad on Ida-Tallinna keskhaigla kolle (41 nakatunut, neist 26 haigla töötajad) ja Läänemere gümnaasiumi kolle, kus on haigestunud 26 õpilast ja kümme õpetajat. Ühe töökoha koldega on seotud 20, Haapsalu nostalgiapäevade koldega kaheksa, päästeameti koldega seitse, teise töökoha koldega kuus ja perekonna koldega samuti kuus juhtumit. Ida-Virumaa uutest juhtumitest üheksa on seotud nakatumisega pereringis ning kuus nakatumisega tutvusringkonnas. Neljal juhul saadi haigus koolist, ühel juhul toodi viirus sisse Moldovast ning ühel juhul nakatus inimene töökohal. Viie juhtumi asjaolud on täpsustamisel. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas kaheksa aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, ühe Sillamäe töökoha koldega 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Tutvuskonna koldega on seotud 30, Tammiku põhikooli koldega 11, Kohtla-Järve kesklinna põhikooliga kuus, teise Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega seitse ja Kohtla-Järve sünnipäeva koldega viis inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1000 inimest, kellest on haigestunud 204. Viljandimaa kaks uut haigusjuhtu on seotud nakatumisega pereringis, Tartumaa uus haigusjuhtum on seotud nakatumisega töökohal. Võrumaa üks juhtum on seotud nakatumisega töökohal, teine aga nakatumisega pereringis. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses üle 440 inimese, kellest 56 on haigestunud. Regiooni jälgimisel on üks aktiivne kolle Võru töökoha kolle, millega on seotud 21 haigestumist. Pärnumaa uus juhtum on seotud nakatumisega töökohal. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 250 inimest, kellest 26 on haigestunud. 1. oktoobri hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaks patsienti, üks patsient viidi Ida-Viru keskhaiglast üle teise haiglasse. Lääne-Tallinna keskhaiglas suri koroonaviirusega nakatunud 84-aastane naine, kokku on Eestis surnud 65 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Eestis on kokku tehtud ligi 216 000 esmase testi, nendest 3450 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.