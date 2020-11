Ida-Viru keskhaigla koroonakoldes on üle 50 nakatunu

Ida-Viru keskhaigla on olnud sügisel kimpus sellega, et koroonasse kipuvad nakatuma haigla töötajad. Septembris oli kolle haigla patoloogiaosakonnas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sel nädalal tuvastati taastusravi ja õendusabi kliiniku töötajate seas paarkümmend nakatunut. Lisaks on koroonaviirus tuvastatud ka patsientidel, kes tulid end kliinikusse ravima. Kokku on selles koldes nakatunud 56 inimest.

Haigla proovib omalt poolt korraldada tööd nii, et erinevate osakondade töötajad võimalikult vähe kokku puutuksid.

"Kogu situatsiooni areng sõltub sellest, kuivõrd distsiplineeritud suudavad inimesed olla ja ära jätta suuremaid seltskondlikke kogunemisi. Kes on koos kogu aeg, need võivad koos olla kogu aeg. Me ei näe probleemi, et kui töötajad on päeval koos, siis nad võivad minna koos õhtul ka kohvikusse, sest see on üks ja sama seltskond. Aga kui nad on erinevate üksuste töötajad, siis neid kontakte me tahame vältida nii tööajal kui ka väljaspool tööaega," rääkis haigla ülemarst Toomas Kariis.

Arvestades olukorda maakonnas, otsustas 150 000 elanikuga piirkonda teenindav Ida-Viru keskhaigla koroonahaigete jaoks mõeldud ravikohtade arvu tõsta 20 võrra 52 kohani.

Võrreldes kevadega on Kariisi sõnul olukord praegu märksa hullem. "Nähes seda, mis piirkonnas toimub ja milline on haigestumus, siis pole näha ka kiiret lahendust," ütles ta.

Tänase seisuga oli Ida-Viru keskhaiglas ravil paarkümmend Covid-19 haiget, kellest üks oli juhitaval hingamisel.