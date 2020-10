Statistikaameti saagiuuringu andmetel oli septembri keskpaigaks koristatud 86 protsenti teraviljapinnast ja 41 protsenti kartulist. Koristustööd on heitlike ilmade tõttu pisut hilinenud, teravilja ja kartulit on aga kogutud ainult pisut vähem kui eelmisel, rekordsaagi aastal.

Statistikaameti juhtivanalüütik Eve Valdvee rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et saagiuuring tehti 15. septembri seisuga. Kuigi keerulistest ilmaoludest tingituna on nii teraviljade kui ka kartuli koristamine pisut hilinenud, võib juba praegu öelda, et põllumehed kogusid hea saagi.

Enamike kultuuride osas on jõutud koristada saaki oluliselt vähem kui eelmisel aastal. Saagikus on tänavu üsna hea ning võib arvata, et kartulisaak siiski kujuneb eelmise aastaga võrreldavaks. Teravilja osas kokku võib arvatavalt see saagikus koristuspinnalt jääda umbes kuus protsenti madalamaks.

Osaühingu Osa ja Tervik kartulipõllul Järvamaal käis tänagi vilgas kartulivõtt, ettevõtte juhi Margo Heinmaa sõnul on tänavune kartulisaak parem kui mitme aasta keskmine. "Kümme koristuspäeva vähemalt läheb veel kuni finišini jõuame. Septembri algus oli väga märg, see tegi väga nukraks. Aga nüüd hakkame planeeritud graafikule järgi jõudma," rääkis ta.

Ka Väätsa Agros on teravili juba koristatud ja kuivavatud ja tegeletakse saagi ladustamisega.

Väätsa Agro juhatuse liige Lenno Linki sõnul oli augusti lõpus enamus teravilja koristatud. "Viimased 60 hektarit jäigi siis sinna septembri esimesse poolde, siis vihmade vahelt nokkisime ära. Saaginumbrid olid väga head. Koristasime kokku tuhat hektarit ja keskmiselt tuli kuus tonni hektarilt teraviljasaaki," rääkis ta.

Taimekasvatuse lõplikud saaginumbrid avaldab statistikaamet järgmise aasta jaanuaris.