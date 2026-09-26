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Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus

Eesti
Raha
Raha Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuigi rahandusminister Jürgen Ligi kritiseeris tooni, millega päästjad ja õpetajad palka juurde nõuavad ning ütles, et kõige kõvemini kurta ei sobi neil, kellele tehakse positiivne erand, tõusevad kõrgemate riigitöötajate palgad igal aastal, ilma et keegi peaks selleks meelt avaldama, sest nende palgatõus on indekseeritud.

Ligi ütles neljapäeval "Esimeses stuudios" õpetajate ja päästjate palganõudmiste kohta, et päästjate palgad tõusevad inflatsioonist rohkem või umbes samas suurusjärgus ning kõige rohkem kurta ei tasu neil, kellele tullakse vastu. Samuti märkis Ligi saates, et toon, kuidas raha nõutakse, on talle vastumeelne.

Samal ajal on neil, kes muu hulgas õpetajate ja päästjate palga üle otsustavad, iga-aastane palgatõus garanteeritud, sest kõrgemate riigiteenistujate, näiteks riigikogu liikmete, ministrite, kantslerite ja kohtunike palgad on indekseeritud.

"Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade kasvu täpne suurus selgub 2027. aasta märtsis, kui on teada, milline oli 2026. aasta tarbijahinnaindeksi aastane kasv ning sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv," selgitas rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Elo Ellermaa.

Ametipalkade indeksi väärtusest moodustab tarbijahinnaindeksi aastane kasv 20 protsenti ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv 80 protsenti.

Järgmise aasta riigieelarves, mille rahandusministeerium esmaspäeval avalikuks teeb, on indeksi väärtuseks prognoositud 1,051.

"See tähendab, et täisindeksiga indekseeritud kõrgemate riigiteenijate ametipalgad tõusevad prognoosi järgi 5,1 protsenti ja ajutise vähendatud indeksiga indekseeritud kõrgemate riigiteenijate ametipalgad 2,6 protsenti," selgitas Ellermaa.

Ta rõhutas, et kuna need otsused on seotud riigieelarve strateegiaga, mille otsused ei ole lõplikult tehtud, siis ei ole need arvud kivisse raiutud ehk et neisse võib tulla muudatusi.

Täisindeksiga indekseeritakse presidendi, riigikogu esimehe ja aseesimehe, riigikohtu esimehe, riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe, riigikogu komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe, riigikogu liikme, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Eesti Panga nõukogu esimehe ja liikme ametipalgad.

Vähendatud ajutine indekseerimine kehtib kuni 31. märtsini 2028 peaministri, ministrite, riigikohtu liikmete, riigisekretäri, riigi peaprokuröri, ringkonnakohtu kohtunike, maa- ja halduskohtu kohtunike, riikliku lepitaja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalga indekseerimisel. 

See tähendab, et kui 1. aprillist 2028. aastal taastub kõigile kõrgematele riigiteenijatele täisindeksiga ametipalga indekseerimine, siis taastub varasem olukord, mis toob neile tavatult suure palgatõusu.

"See tähendab, et ühekordselt on vähendatud indekseerimisega mõjutatud riigiteenijate palgatõus suurem ning palgad jõuavad tasemele, kus need oleksid ilma vahepeal vähendatud indekseerimiseta. Näiteks hakkab peaministri palk olema sama, mis on presidendil, riigikogu esimehel ja riigikohtu esimehel," tõi Ellermaa välja.

2023. aastal kirjutas ERR, kuidas palkade ajutise vähendatud indekseerimise pärast tuleb kõrgematel riigitöötajatel vahepealsetel aastatel leppida saja- kuni mõnesajaeuroste palgatõusudega, kuid 2028. aastal ootab neid 1000-2000 euro suurune palgatõus.

Toimetaja: Karin Koppel

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