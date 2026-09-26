Päevakaja (26.09.2026 18:00:00)

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Eesti naiskond sai maleolümpia eelviimases voorus olulise võidu

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TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud Zellit murda, Pärnu võitis

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ÜRO hakkab valima uut peasekretäri

18:55

Narva-Jõesuus avati silmufestivaliga uus kultuurikvartal

18:53

Kasahstani miljardärist sai maleliidu ajaloo noorim president

18:45

Madridis avaldasid tuhanded inimesed meelt Ceuta linna elanike toetuseks

18:43

Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus

18:41

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis alustab Reykjavikis Rahvuste liigat Uuendatud

18:37

Surnud isikute andmete massiline avaldamine teeb ajaloolaste elu lihtsamaks

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Teheran pakkus USA-le plaani Hormuzi väina taasavamiseks Uuendatud

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OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse

25.09

Saksamaa langetab kütuseaktsiisi

07:37

Margus Punab: igaüks vastutab oma tervise eest ise

25.09

Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks

24.09

Ligi palgamuredest: kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand

ilmateade

SPORT

19:46

Eesti naiskond sai maleolümpia eelviimases voorus olulise võidu

19:32

TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud Zellit murda, Pärnu võitis

18:53

Kasahstani miljardärist sai maleliidu ajaloo noorim president

18:41

VAATA OTSE | Eesti jalgpallikoondis alustab Reykjavikis Rahvuste liigat Uuendatud

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