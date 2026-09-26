Päevakaja (26.09.2026 18:00:00)

OTSE
nutiproov
Vaata otse
Kuula otse
Viimased uudised
ringhääling 100
otse uudistemajast
tule tööle!
Loetumad uudised
15:55
Ukraina ründas droonidega Venemaal Ilski naftatöötlemistehast Uuendatud
08:12
Teheran pakkus USA-le plaani Hormuzi väina taasavamiseks Uuendatud
SPORT
loe: eeter
16:26
Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku: ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat
13:22
Kepikõndija Valdo Jahilo: sportlik kepikõnd aktiveerib lihasgruppe, mis joostes koormust ei saa
Raadiouudised
25.09