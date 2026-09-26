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Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid

Välismaa
Natsiohvrite mälestamiseks paigutatud tänavakivid ehk komistuskivid
Natsiohvrite mälestamiseks paigutatud tänavakivid ehk komistuskivid Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Rene Traut
Välismaa

Saksamaal pälvis laialdast kriitikat Saksimaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab BBC.

Saksamaa haridusminister Karin Prien ütles väljaandele Bild, et keeld on skandaalne.

Alates 1990. aastatest on paljudes Euroopa riikides, sealhulgas Saksamaal ja Austrias, paigaldatud tänavakividesse väikesi messingist mälestustahvleid, et mälestada juute ja teisi natside kuritegude ohvreid.

Saksakeelse nimega "Stolpersteine" ehk komistuskividena tuntud tahvlid paigaldatakse sageli nende majade ette, kus ohvrid varem elasid või töötasid. Mälestuskivide paigaldamist rahastatakse enamasti annetustest.

Nüüd aga hääletasid Heidenau linnavolikokku kuuluvad erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) ja konservatiivse Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) esindajad mälestuskivide keelustamise poolt.

Saksamaa sisejulgeolekuteenistus on liigitanud Saksimaa AfD paremäärmuslikuks, kuid erakond ise lükkab selle määratluse tagasi.

Linnavolikogus esitatud eelnõus märgiti, et paljude kodanike hinnangul on selline natsiohvrite mälestamise viis kohatu.

Eelnõu kohaselt tuleks mälestusmärgid edaspidi paigutada linna Nordfriedhofi kalmistule, et "mälestuselementidele ei oleks võimalik otse peale astuda".

CDU liige Karin Prien kritiseeris seda otsust.

"Igaüks, kes tõrjub komistuskivid ja juutide elu meenutavad mälestusmärgid avalikust ruumist kalmistule, seab surma elust ettepoole ning muudab juudid taas nähtamatuks," sõnas ta väljaandele Bild.

Prien lisas, et otsuse eest vastutab ka CDU Saksimaa haru.

Holokausti üle elanud Müncheni juudikogukonna esinaine Charlotte Knobloch leidis, et mälestusmärkide linnapildist eemaldamine on vale lähenemine.

Knobloch ütles meediakontsernile Funke, et on "vapustatud, et demokraatlik erakond laskub nii madalale ja toetab AfD äärmuslaste sedavõrd läbinähtavat manöövrit".

Ta märkis, et kuigi ei ole isiklikult mälestuskivide pooldaja, on tõelise mälestamiskultuuri jaoks ülioluline "detsentraliseeritud mälestamine, mida ei tõrjuta avalikust ruumist välja, vaid mis hoopis läbib ja kujundab seda".

Knoblochi kodulinnas Münchenis ei ole munitsipaalmaal ühtegi sellist mälestuskivi. Selle asemel lubab linn paigaldada mälestustahvleid avalikele hoonetele.

Nagu nimigi viitab, on komistuskivid mõeldud mälestusmärkidena, millele inimesed n-ö otsa komistavad. See panema neid mõtlema antud paiga ajaloole.

Komistuskivide projekti algatanud kunstnik Gunter Demnig sõnas, et arvestades AfD hiljutist valimisedu, oli midagi taolist oodata.

AfD saavutas hiljuti märkimisväärse võidu Saksi-Anhalti ja Mecklenburg-Vorpommerni liidumaade valimistel.

Saksamaa sisejulgeolekuteenistus liigitab osa populistliku AfD harudest paremäärmuslikuks, kuid erakond eitab seda kategooriliselt.

Erakonna immigratsioonivastane, loosungist "Saksamaa esikohale" lähtuv ja Venemaa-sõbralik poliitika on leidnud soodsa pinnase riigi idaosas, mis kunagi oli kommunistliku režiimi all.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

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