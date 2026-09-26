Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas

Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 2023. aastal. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne "valge rassi ja prantsuse rahvuse" vastu, kirjutab Politico.

Perotto tapmisest Crépoli külas sai Prantsusmaal poliitiline vaidluskoht.

Parempopulistlikud poliitikud kasutasid juhtunut näitena sisserändajatega kaasnevast ohust.

President Emmanuel Macron nimetas juhtunut "kohutavaks mõrvaks", parempopulistide juht Marine Le Pen aga kirjeldas rünnakut "relvastatud rühmituse" kätetööna.

Prantsuse meedia teatas reedel, et kohtunikud andsid 16-aastase Perotto tapmise asjas alaealiste vandekohtu alla 11 kohtualust. Asjale lisab rassilise raskendava asjaolu viide "valgele rassile ja prantsuse rahvusele".

Väljaande Le Figaro teatel kinnitas üks tunnistajatest, et kuulis ründajaid ütlemas: "Oleme siin, et valgeid tappa, oleme siin, et valgeid pussitada."

Kohtumääruses süüdistatakse kohtualuseid Perotto mõrvamises Crépoli külapeol, veel kolme inimese tapmiskatses ning teiste isikute vägivaldses ründamises.

AFP teatel soovivad kohtunikud mõista kohtualuste üle kohut rühmana, sest uurimise käigus ei õnnestunud tuvastada, kes neist surmava hoobi andis.

Kohtumääruses märgitakse, et tapmisele "eelnesid, sellega kaasnesid või sellele järgnesid sõnad, kirjutised, kujutised, esemed või mis tahes teod, mis riivasid ohvrite või rühma au nende eeldatava rassi, etnilise kuuluvuse, rahvuse või usutunnistuse tõttu – antud juhul valge rassi ja prantsuse rahvuse tõttu".

Rünnaku toimumise ajal olid mitmed kohtualused alaealised.

Valence'i prokuratuur taotles algselt kohtupidamist mõrva ja tapmiskatse süüdistustega ilma raskendava asjaoluta, märkides, et seda toetavad tunnistajate ütlused olid vähemuses ja ebatäpsed.

Kahjunõude esitanud peokülalisi esindav advokaat Denis Dreyfus ütles Politicole, et süüdistused langevad kokku tema esitatud argumentidega.

Kaitse ei nõustunud süüdistustega.

"Kuidas saab meie klienti anda kohtu alla rassilise raskendava asjaoluga mõrvas, kui talle ei omistata isiklikult ei surmavat lööki ega ühtegi rassistlikku märkust?" küsisid AFP teatel ühe kohtualuse advokaadid Seydi Ba ja Diala Al-Shaman.

Kohtuistungi kuupäeva ei ole veel määratud. Teise kohtualuse advokaat Elise Rey-Jacquot ütles laupäeval telekanalile RTL, et kaebab süüdistused edasi, mis võib menetlust aeglustada.