Wadephul kaitses oma kohtumist Lavroviga

Saksamaa välisminister Johann Wadephul põhjendas oma ootamatut kohtumist Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga vajadusega rääkida ka oma vastastega. Wadephul tõdes, et Venemaa ei ole valmis sõda Ukrainas lõpetama.

Umbes 20-minutiline vestlus, mis oli esimene kahepoolne kohtumine mõlema riigi välisministrite vahel alates 2022. aasta jaanuarist, mõni aeg enne Venemaa täiemahilise agressioonisõja algust Uktainas, toimus Wadephuli sõnul ÜRO Peaassamblee kõrval kolmandate osapoolte vahendusel. "Minu poole pöördusid mitmed kolleegid teistest riikidest ja mulle öeldi, et Venemaa on valmis rääkima," ütles Saksamaa välisminister Saksa rahvusringhäälingu ARD uudisteprogrammile antud intervjuus.

Wadephul: Drooniintsident ületas piiri

Arutelu keskendus tema sõnul Venemaa agressioonisõja tagajärgedele. Muuhulgas puudutas see Wadephuli sõnul teraviljaeksporti Ukrainast ja Venemaalt, mis sõja tõttu on suuresti peatunud. Saksa minister meenutas, et Egiptus vajab hädasti nende riikide viljaeksporti, kuna riigis valitseb näljahäda oht. Sellistel teemadelkõnelemine on õige asi, ütles Wadephul.

Teine teema oli drooniintsident Leipzigi/Halle lennujaamas . "Venemaa käsilased paigutasid sinna drooni, mis oleks võinud lennukeid alla kukutada," rääkis Wadephul. Tema sõnul ütles ta Lavrovile, et sellega ületati piir ja Saksamaa eeldab, et midagi sellist enam ei juhtu ning on valmis igal ajal reageerima. Saksamaa valitsus teatas septembri alguses, et peab Venemaad vastutavaks lõhkemata pommidrooniga seotud intsidendi eest lennujaamas, mis on oluline Ukraina toetamise keskus.

Kolmandaks, jätkas Wadephul, kinnitas ta Saksamaa toetuse jätkumist Ukrainale. See toetus on täiesti murdumatu ja Venemaa peab läbirääkimiste laua taha tulema, rõhutas ta. "Sellel sõjal, mis nõuab lugematul hulgal ohvreid, sealhulgas Venemaal, aga ennekõike Ukraina tsiviilisikuid, pole mingit õigustust," tõdes Saksa välisminister.

"On õige, et me omavahel räägime."

"Kahjuks ei ole Venemaa praegu valmis sõda lõpetama," jätkas Wadephul. "Sellegipoolest usun, et on õige, et me omavahel räägime. See on ka välisministeeriumide ja diplomaatia ülesanne."

Wadephul ütles, et ei näe otsekohtumist Lavroviga Saksamaa välispoliitika muutumisena. Ta väitis, et Saksamaa kaitseb rahvusvahelist õigust ja toetab Ukrainat, mida ta kordas ka Lavrovile. Samas lisas ta, et läbirääkimiste pidamine – isegi partneritega, kellega on põhimõttelisi erimeelsusi – on välisministri põhiülesanne.

"Teate ju küll, et läbirääkimisi ei peeta sõpradega, küll aga vastastega küll. See on üks välispoliitika põhiprintsiipe ja kehtib ka siin," rõhutas minister.

"Me räägimegi Venemaaga"

Kuigi kõnelused ei andnud positiivset tulemust, olid need Wadephuli hinnangul siiski väärtuslikud.

"Kõigile neile, kes kordavad, et Saksamaa peab läbirääkimisi pidama, et Saksamaa peab Venemaaga rääkima, ütlen ma nüüd: me teemegi seda. Aga kahjuks ei näita Venemaa praegu üles mingit valmisolekut konstruktiivset läbirääkimispositsiooni võtta," rääkis ta.

Saksamaal üha populaarsust kasvatavate äärmusparteide esindajad leiavad, et valitsus peaks lõpetama Ukraina toetamise ning taastama suhtluse Moskvaga.

ARD märkis, et Venemaa välisminister seadis kohe pärast kohtumist kahtluse alla kohtumise kasulikkuse, öeldes, et ta ei näe mingeid edusamme. Lavrov ütles Saksa pressiagentuurile DPA: "Kui vaadata Berliini igapäevaseid avalikke avaldusi, siis ma ei kuulnud midagi teistsugust." Ta lisas, et nad oleksid võinud telefonis rääkida.

See oli esimene sellisel tasemel peetud kõnelus pärast Venemaa agressioonisõja algust Ukraina vastu 2022. aastal. Tollane välisminister Annalena Baerbock (rohelised) kohtus Lavroviga Moskvas 2022. aasta jaanuaris. Sellest ajast alates on Saksamaa ja Venemaa valitsuste esindajad osalenud erinevatel rahvusvahelistel kohtumistel, kuid otseseid kõnelusi välisministrite tasandil pole toimunud.