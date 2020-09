Jõhvis vahetus taas võim

Lisaks umbusaldati ka vallavalitsuse liikmeid Messurme Pissarevat ja Maris Toomelit. Umbusaldamiste poolt hääletas 11 volikogu liiget, kokku on Jõhvi volikogus 21 liiget.

Jõhvile neljapäeval uut vallavanemat ja volikogu esimeest ei valitud. Kolm kuud tagasi umbusalduse läbi elanud ja opositsiooni langenud Eduard East ütles uue koalitsiooni esindajana, et uue istungi kuupäev pannakse paika reedesel volikogu eestseisuse koosolekul. "Tõenäoliselt koguneb volikogu taas järgmisel nädalal ning siis on vallavanema ja volikogu esimehe valimised kindlasti päevakorras," ütles East, kes polnud valmis veel avalikustama uute vallajuhtide kandidaate. "Mõningad kokkulepped on küll olemas, aga kuna neid pole veel kirjalikult allkirjadega kinnitatud, siis ma praegu veel nendest ei räägiks," sõnas East.

Jõhvis vahetus viimati võim juunis, kui Easti asemel valiti volikogu esimeheks Niina Neglason. Tol korral oli algul plaanis välja vahetada hoopis 2019. aasta aprillis abivallavanemast vallavanemaks tõusnud Max Kaur, kuid läbi poliitiliste vangerduste suutis ta kolm kuud tagasi võimu veel säilitada.