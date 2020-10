Pariisi restoraniomanikud protestisid võimalike karmimate piirangute vastu

Terviseminister Olivier Veran ütles neljapäeval, et Pariisi piirkonnas kehtestatakse esmaspäevast kõrgeim koroonaviiruse ohutase, sest nakkusjuhtude arv üha kasvab, vahendas Reuters.

Veran ütles neljapäeval, et Pariisi regioon on ületanud kõik kriteeriumid, mille valitsus on koroonaohu taseme tõstmise kohta seadnud. Viimase 24 tunni nakatumisnäitaja tõusis Pariisis 250 juhtumini 100 000 elaniku kohta.

Kahe Michelin'i tähe omanik Philippe Etchebest kutsus restorani- ja baariomanikke protestima võimalike sulgemiste vastu, seistes enne lõunasöögi serveerimist oma söögikohtade ees ning tehes pottide-pannidega lärmi.

Veran on andnud näiteks Marseille' linna baaridele ja restoranidele korralduse kaheks nädalaks uksed kinni panna.

Pariisi restoraniomanikud kardavad, et uute sulgemiste tõttu tuleb lõpuks ettevõtted täielikult sulgeda. Praeguste piirangute järgi tuleb Pariisi baarid ja restoranid sulgeda õhtul kell 22.

"See on suur mure meie töökohtade, palkade ja tuleviku seisukohalt," ütles Pariisi põhjaosas La Ville de Provins'i restorani juhtiv Andrea Vincenzi.

Majutus- ja toitlustussektori ametiühingud on sulgemiste vältimiseks teinud valitsusele rea ettepanekuid. Näiteks võiks nende hinnangul mõõta töötajate ja külastajate kehatemperatuuri enne, kui nad siseruumi lubatakse. Samuti võiks nende hinnangul piirata restoranides laua ääres istuvate inimeste arvu kümnelt kaheksale ning pidada klientide andmetega registrit, et lähikontaktide jälgimine oleks lihtsam. Sarnased skeemid kehtivad juba Saksamaal, Suurbritannias ja mujalgi.