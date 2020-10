WHO: liikumiskeeld ei peaks olema esmane meetod koroonaviiruse ohjeldamisel

"Meie WHO-s ei toeta täielikku liikumiskeeldu (inglise keeles lockdown) kui esmast vahendit koroonaviiruse leviku piiramisel," ütles David Nabarro usutluses väljaandele The Spectator. Ta lisas, et WHO soovitab riikidel kasutada viiruse ohjeldamisel teisi meetmeid.

Nabarro seisukoht tekitab küsimusi, kas WHO on pärast seda, kui koroonaviirus on juba mitmeid kuid maailmas levinud, taganenud oma varasematest seisukohtadest, märkis sõnavõttu kajastanud Austraalia väljaanne abc.net.au.

"Ainus olukord, kui me peame liikumiskeelu kehtestamist põhjendatuks on siis, kui on vaja võita aega, et ümber korraldada ja uuesti tasakaalustada oma ressursid, kaitsta väljakurnatud tervishoiutöötajaid," märkis Nabarro. "Kuid üldiselt me pigem ei teeks seda," lisas ta.

Nabarro viitas turismist elatuvate vaeste väikeriikide raskustele ning vaesuse suurenemisele, mis on peamised karmide koroonapiirangute tagajärjed.

"Täielikul liikumiskeelul on üks tagajärg, mida ei tohiks kunagi alahinnata - see teeb vaesed inimesed veelgi vaesemaks," rääkis WHO eriesindaja.

Nabarro avaldas hiljuti ka artikli, milles kutsub valitsusi leidma tasakaal piirangute kehtestamise ja normaalse elu lubamise vahel.

"Liiga palju piiranguid kahjustab inimeste toimetulekut ja tekitab rahulolematust," kirjutas ta. Artikli kohaselt soovitab Nabarro meetmeid, mis hõlmavad karmi isikliku hügieeni, nakatunute kontaktide jälgimist ja haigestunute isloeerimist.

"Kuid täielik liikumiskeeld ainult külmutab viiruse, ega aita kaasa selle kaotamisele," tõdes ta.