Valitsus arutab eneseisolatsioonireeglite leevendamist

Juunikuust saati kehtib nõue, et kui inimene saabub Eestisse riigist, mille nakatumisnäitaja on 16 inimest 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha koroonatest. Sotsiaalminister Tanel Kiik möönab, et see lävend on ajale jalgu jäänud, mistap asub valitsus piirangut teisipäeval arutama.

Kiige hinnangul oleks mõistlik lähtuda uue piirangu seadmisel Eesti keskmisest nakatunute tasemest, kohustades eneseisolatsiooni jääma inimestel, kes tulevad riikidest, kus nakatumise tase on koefitsiendiga kuni 1,1 Eesti tasemest ehk see oleks dünaamiliselt ajas muutuv näitaja.

Ideaalis võiks isolatsiooninõue olla koordineeritud kolme Balti riigi vahel, ent konsensust saavutamata peaks ka omapäi tegutsedes sihttaseme ära muutma.

"Me peaksime lähtuma konkreetsest tasemest, mitte mingisugusest numbrist, mis ajas ju pidevalt muutub. See 16 100 000 elaniku kohta, mis kunagi sai kolme Balti riigi poolt kokku lepitud, põhines Euroopa Liidu juuni alguse keskmisel, mille omakorda EL kehtestas kolmandatele riikidele piiride avamise kriteeriumina. Tegelikkuses see ei ole täna enam ajakohane, see ei ole enam põhjendatud, kuna üheski kolmest Balti riigist ei ole sellest madalamat nakatumise taset," ütles Kiik ERR-ile.

Otsustamise ajal oli Balti riikide nakatumise tase viie-kuue juures 100 000 kohta, mistõttu toona tundus 16 mõistlik sihttase. Praegu on kolme Balti riigi keskmine umbes 40 - Läti sellest madalam, Eesti ja Leedu kõrgemad.

"Oleks mõistlikum samamoodi kas leppida ühiselt kokku see piirnumber Balti riikidega ühiselt kas Balti riikide keskmisest kõrgema järgi või kui me ei saa kolmekesi kokkuleppele, siis kehtestada reegel, mis lähtub Eesti riigi keskmisest tasemest," ütles Kiik. "Ma väga loodan, et teisipäeval on võimalik jätkata neid debatte."

Kas teisipäeval valitsuses ka konsensus saavutatakse, Kiik aga lubada ei julge. Valitsus on ka varem, veel enne lennupiirangute muutmist eneseisolatsiooni sihttaseme nõudeid arutanud, ent kokkulepet pole saavutatud. Lennupiirangud kaotati aga ilma isolatsiooninõude piiranguid puudutamata, sest paralleelselt kulgenud eelarvekõnelused ei jätnud selleks aega.