Terviseamet soovitab koolivaheajal jääda Eestisse ja reisida vaid siis, kui see on vältimatult vajalik. Euroopa Liidu riigid peavad reisipiirangute üle läbirääkimisi ning leiavad, et hädatarviliku reisimise võimalus peaks jääma.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul tunduvad üle-euroopalised reisimise reeglid, mille pakkus esmaspäeval välja EL-i eesistujamaa Saksamaa, Eestile sobivat. Selle variandi järgi ei kohaldaks Euroopa Liidu riigid reisipiiranguid nendele liikmesriikidele, kus on alla 25 nakatunu 100 000 elaniku kohta 14 päeva jooksul ning positiivseid teste on vähem kui neli protsenti.

"Mis on oluline eesistuja ettepanekus, et niisugune hädatarvilik reisimise võimalus peab riikide vahel säilima. Lisaks on oluline, et hoiatataks ette, kui mingeid piiranguid kehtestatatkse. Ma arvan, et need ettepanekud on küll alus, mille pinnalt Eesti valitsus saaks edasi töötada. Oluline, et meil oleks ühine arusaam meie regiooni riikidega. See on meile vajalik nii transiidi kui ka töörände seisukohalt," rääkis Reinsalu.

Tänasest on jälle avatud otselennud Tallinnast Brüsselisse. Tallinnast saab otse lennata ka näiteks Kopenhaagenisse, Frankfurti, Londonisse. Otselennud on lubatud Euroopa riikidesse, kus nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on alla kahekordse Euroopa Liidu keskmise. Ehk siis saab lennata peaaegu igasse Euroopa riiki. Väljapoole Euroopa Liitu kehtivad otselendudele piirangud.

"Meie esimene viiruselaine oli otseselt seotud reisimisega koolivaheajal. Arusaadavalt tunneb terviseamet muret, et see võib jälle korduda. Lennupiirangud turismireisidele - need on pigem heidutus. On arusaadav, et kui keegi ikka väga tahab kuskile sõita, siis ta saab sellega hakkama Aga pigem püüaks ikka ära hoida sellist massiturismi," rääkis majandusminister Taavi Aas.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp ütles, et hetkel ei ole sissetoodud haigusjuhtude osakaal väga kõrge: "See absoluutarv jääb siis nädalast nädalasse 20 ringi. Peamiselt tuuakse meile haigusjuhte sisse Soomest, Venemaalt, Ukrainast Austriast, Itaaliast ja Saksamaalt."

Terviseamet peab oluliseks otselendude taastamist, et oleks vähem ümberistumisega kaasnevaid lähikontakte. Samas soovitab Terviseamet vältida reisimist nii palju kui võimalik ja eriti koolivaheajal.

"Meie üldine soovitus on, et pigem reisimisi vältida ja järgida siis seda läheneva koolivaheaja kontekstis, et kui pered on harjunud vaheajal käima välismaal puhkamas siis see aasta võib-olla leida kauneid kohti Eestis ja puhata Eestis," ütles terviseameti peaspetsialist Sepp.