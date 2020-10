Ülemkogu ühtsetes koroonapiirangutes kokkuleppele ei jõudnud

Erakorraline Euroopa Ülemkogu lõppes reede pärastlõunal. Päevakava järgi pidid riigijuhid hommikul keskenduma siseturu, tööstuse ja digiteemadele, kuid liidrid mõistsid, et neil teemadel on riikiel üksmeel ning räägiti hoopis pakilisemast teemast ehk koroonast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi teemat arutati üle kolme tunni, siis ühtsetes reeglites kokku ei lepitud.

"Väga oodatakse vaktsiini. /.../ Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis omapoolse ülevaate, et on seitsme ettevõttega tihedam koostöö käimas. Teiselt poolt oldi väga mures, et, olgem ausad, ega Euroopa Liidus sees väga ühist lähenemist isolatsioonipäevade arvule, kuidas üle piiri liikuda saab Schengeni ruumis, ei ole. See taas tekitas küsimuse, et me vajame tugevamat koordinatsiooni," rääkis peaminister Jüri Ratas.

"Ka mina tegin endapoolse ettepaneku, et seda võiks käsitleda igal järgneval ülemkogul, sest selge on see, et COVID-19 saab ka ülemkogu jaoks kõige olulisemaks teemaks," lisas ta.