Valgevene tühistas kõigi välisajakirjanike tööload

Ministeerium põhjendas seda meediaväljaannete akrediteerimise uue korraga, mistõttu laupäeval kaotasid kehtivuse kõik senised akrediteeringud. "Uus kord võimaldab välisministeeriumil, välismaistel meediaväljaannetel ja nende ajakirjanikel alustada uut, senisest märksa efektiivsemat ja läbipaistavamat koostööd objektiivse ja mitmekülgse info edastamiseks Valgevenest välismaale," öeldakse ministeeriumi teates.

"Uus kord võtab arvesse /---/ pretsedenditut hübriidsurvet meie riigile, mida erinevat sorti meedia abil on välispartnerid meie vastu kasutanud," ütles Valgevene välisministeeriumi pressiesindaja Anatoli Glaz, mida vahendas Valgevene sõltumatu meediakanal TUT.by. Tema sõnul toetatakse välismaalt viimasel ajal ekstremistlikku meediat ning seepärast arvestatajse akrediteeringute andmisel ka Valgevene informatsioonilist suveräänsust.

TUT.by märkis, et juba augusti lõpus jäid akrediteeringust ilma selliste väljaannete nagu Radio Svoboda, BBC, Reuters, Associated Press, Saksa telekanal ARD ja väljaanne Nastojaštšeje Vremja 19 ajakirjanikku. Raskusi on ka Valgevene sõltumatul trükiajakirjandusel ning eelmine nädal võeti ka TUT.by-l ajakirjandusväljaande staatus.