Valgevene võimud püüavad takistada opositsiooni tegevust ja võimudevastaseid meeleavaldusi kajastanud uudistekanali TUT.by tegevust, peatades kolmeks kuuks väljaande litsentsi. Portaal teatas, et kavatseb siiski tööd jätkata.

Valgevene informatsiooniministri Igor Lutskoi korraldusega ei saa TUT.by kasutada ajakirjandusväljaande staatust, selgitas TUT.by oma kodulehel, kuid lisas, et vaatamata sellele jätkab portaal tööd uudiste edastamisel veebis.

TUT rõhutas, et internetiväljaannete registreerimine on vabatahtlik ning ajakirjandusväljaande staatus lubab meediaasutusel kajastada sõjaliste konfliktide või eriolukordade puhul ning massilise osavõtuga või muidu ühiskondlikult olulisi üritusi koha peal.

Samas meenutas veebiportaal, et alustas tööd juba 2000. aastal, kuid sai ajakirjandusväljaande staatuse alles 2019. aasta jaanuaris, mis tähendab, et see ei peaks tema tööd oluliselt takistama.

Tut.by on iseseisev uudisteorganisatsioon, kus muu hulgas on avaldatud ka videolõike politsei vägivallatsemisest meeleavaldustel.

Valgevene riiklik uudistekanal Belta 26 aastat valitsenud Aleksandr Lukašenko vastastest suurtest meeleavaldustest ei räägi.

Paljud Valgevene ajakirjanikud on vangistatud ja välismaised reporterid Valgevenest välja saadetud, nii et Valgevene sündmuste käigust on keeruline teavet saada.

Valgevene võimud on pidevalt TUT.by-le survet avaldanud ja soovinud uudistekanalit täielikult sulgeda.