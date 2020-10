Sudaani valitsus ja mässulised sõlmisid rahukokkuleppe

Sudaani valitsus sõlmis laupäeval mässuliste rühmitustega rahukokkuleppe, mille eesmärk on lõpetada aastakümneid kestnud ning sadu tuhandeid elusid nõudnud sõda.

Lõuna-Sudaani pealinnas Jubas toimunud tseremoonial kirjutasid kokkuleppele alla üleminekuvalitsuse ja mässuliste rühmituste esindajad.

"Täna me jõudsime rahukokkuleppeni. Meil on hea meel. Me oleme missiooni lõpule viinud," ütles Lõuna-Sudaani vahendusmeeskonna juht Tut Gatluak.

Lisaks leppe vahetutele osalistele lisasid oma nimed ja allkirjad sellele kokkuleppe tagajatena ka Tšaadi, Katari, Egiptuse, Aafrika Liidu, Euroopa Liidu ja ÜRO esindajad.

Sudaani poolt andis allkirja relvajõudude juht Mohamed Hamdan Daglo, keda tuntakse hüüdnime Hemeti järgi.

Allakirjutanute hulgas oli ka Sudaani Revolutsioonirinne (SRF) ja teised mässurühmitused. SRF koondab mässulisi rühmitusi, mis on pärit sõjas laastatud Lääne-Darfuri piirkonna ning Sinise Niiluse ja Lõuna-Kordofani osariikidest.

Rahukokkulepe sisaldab terve rea keerulisi küsimusi nagu maaomand, reparatsioonid ja kompensatsioonid, võimujagamine ning põgenike ja riigisiseselt ümberasustatud inimeste tagasipöördumine.

Kokkuleppe kohaselt liidetakse SRF võitlejad aegamisi valitsuse julgeolekujõududega.

"Meie jaoks on see ajalooline päev, mis peatab sõja. Oleme pühendunud kõigi kokkulepitud tingimuste rakendamisele," kinnitas Sudaani üleminekunõukogu juht kindral Abdel Fattah al-Burhan.

"See leping aitab Sudaanil sujuvalt edasi liikuda õigluse, vabaduse ja demokraatia suunas," lisas kindral.

Kaks mõjukat mässurühmitust ei liitunud kokkuleppega, mis tähendab, et rahuprotsessi ees seisab veel tõsiseid väljakutseid.