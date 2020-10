Kihnu parvlaevaliiklus on praegu häiritud, sest dokiremonti läinud parvlaeva Kihnu Virve asendab 18. oktoobrini väiksem alus Amalie. Kihnu vallavanema Ingvar Saare sõnul on muresid rohkem, sest 1. oktoobrist kehtima hakanud laevaliini uue veolepinguga koos kehtestati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrus, mille piletimüüki puudutavad muudatused jõudsid kohalikeni viimasel hetkel.

"Kus on siis meie hinnangul küll tõsised kommunikatsiooniprobleemid maanteeameti ja MKM-i poolt, et 12 kuu jooksul ei ole suutnud MKM ja maanteeamet kokku leppida, et mis on pileti hind, millised on liiniveo tingimused ja see tekitas siin tohutut pahameelt oktoobri alguses," rääkis Saare.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi lausus, et COVID-kriisi tõttu polnud ministeeriumil võimalik vahepeal teemat nii põhjalikult eri osapooltega arutada. Uus määrus kehtestati vahelahendusena kolmeks kuuks.

"Olemuses suured tingimused tegelikult ei muutunud. Neid täpsustati vastavalt kehtivale õigusraamistikule ning ühtlasi on ministeerium andnud märku, et 1. jaanuarist uue määruse väljatöötamisse kaasatakse kohalik omavalitsus kindlasti ning kutsutakse muu hulgas ka ministri juurde, et kohalikule omavalitsusele olulisi tingimusi üheskoos arutada," rääkis Linnamägi.

Siiski kadus näiteks kohaliku elaniku eelispääs laevale. Muret teeb ka see, et kihnlane saab nüüd sõiduki sooduspileti vaid masinale, mille registreerimistunnistusel ta kirjas on.

Kihnu elanik Ly Lilles selgitas ERR-ile, miks see kohalikele ei sobi.

"Mul enda masinaga midagi juhtub, tahan laenata naabrimehe autot, et käia Pärnus linnas lapsega arsti juures, siis see tähendab seda, et ma maksan täis sõiduauto hinna. Sama lugu on, kui ma võtan linnast näiteks järelhaagise, et tuua mingit suuremat kaupa, loomulikult ei ole ma sinna tehnilisse passi kasutajaks kantud, rendin seda hetkeks, jälle ma maksan täishinna. Selles mõttes ei ole need soodustused kohalikule inimesele enam igas olukorras kasutatavad."

Linnamägi ütles, et eelisjärjekord on mõeldud teenistusülesannete täitjatele. Sõiduki sidumine kindla omanikuga on tema sõnul analoogne teiste Eesti laevaliinidega.

"Kõik sellised küsimused tuleb kohaliku kogukonnaga täpselt läbi arutada ja analüüsida ka seda, milliseid võimalusi tänane ühistranspordi rägastik ette näeb justnimelt regulatsiooni ja lubatavuse vaates. Hea meelega arutame seda kohaliku kogukonnaga juba käesoleva kuu eesolevate päevade jooksul," ütles Linnamägi.