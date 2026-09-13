X!

MKM ei näe vajadust lühiajaliste üüripindade turgu piirata

Eesti
Hotellituba Eestits
Hotellituba Eestits Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Euroopa Liit plaanib vastu võtta seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel piirata vajadusel lühiajaliste üüripindade kasutamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) turu piiramise vajadust Eestis ei näe.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi turismi õigusnõunik Kati Kikas selgitas, et Euroopa Komisjoni algatus on suunatud eelkõige nendele Euroopa linnadele ja piirkondadele, kus eluaseme taskukohasus on muutunud tõsiseks probleemiks.

Eelnõu ei kohusta liikmesriike piiranguid kehtestama, vaid loob raamistiku nende vajaduse ja proportsionaalsuse hindamiseks. 

"Näiteks peab kohaliku omavalitsuse hinnangul olema eluasemeprobleem püsiv ning enne piirangute kehtestamist tuleb tõendada, et lühiajaline üür on vähemalt kolm aastat eluasemete kättesaadavust või taskukohasust negatiivselt mõjutanud," sõnas Kikas.

Ta rõhutas, et Eestis ei ole seni tuvastatud sellist üleriigilist probleemi, mis eeldaks lühiajalise üüri täiendavat reguleerimist. 

MKM-i tellitud uuring näitas, et lühiajalise üüri turu kasv on vähesel määral vähendanud eluasemete pakkumist ja suurendanud hinnataset, kuid selle mõju on seni olnud pigem nõrk isegi piirkondades, kus lühiajalise üüri turg on kõige aktiivsem. Seetõttu on mõju Eestis eelkõige piirkondlik, mitte üleriigiline, märkis Kikas.

Valitsus alles kujundab selle uue algatuse osas seisukohti, lisas ta.

"Peame oluliseks nii tõenduspõhist lähenemist kui ka kohalike omavalitsuste vajaduste ärakuulamist, et mõista, kas ja milliseid täiendavaid võimalusi nad oma ülesannete täitmiseks vajavad. Samuti peame oluliseks, et võimalikud meetmed sekkuksid ettevõtlusvabadusse ja omandiõiguse kasutamisse võimalikult vähe ning ei tooks kaasa põhjendamatut halduskoormust ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ega riigile," ütles Kikas.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:33

Solberg on Tšiilis viimase päeva eel liider, Virves oma klassi teine

08:24

Pühapäeval tähistatakse ülemaailmset vanavanemate päeva

08:05

TÄNA OTSE | Paide Linnameeskond üritab Premium liigas kolmandaks kerkida

07:56

Läti peab riigiasutustele tehtud massilisi päringuid hübriidrünnakuks

07:54

MKM ei näe vajadust lühiajaliste üüripindade turgu piirata

07:50

Vene droonid ründasid Lääne-Ukrainas Volõõnia ja Rivne oblastit Uuendatud

07:03

Doktoritöö: keskkonnamüra kergitab kehakaalu ja kahjustab südame tervist

06:27

Briti vägede juht Eestis: vajadusel lähen viivitamata lahingusse

12.09

Mõlemad Eesti rannavollepaarid tulid U-22 EM-il üheksandaks

12.09

Mistra teenis eurosarjas suure võidu

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

12.09

Kasvavate kuludega kimpu jäänud restoranid sulgevad järgemööda uksi

12.09

Sõja 1662. päev: Ukraina droonid süütasid tehased Venemaal Togliattis ja Taganrogis Uuendatud

12.09

Heremi ministriks saamine tekitab julgeolekuekspertidele muret

12.09

Herem: relvaostudel tuleb vahest võtta riske, tegutsematus on halvem valik

11.09

Herem: aasta pärast võib Venemaa kasutada meie vastu X mahus sõjalist jõudu

12.09

Trump: tahaksin näha Iirimaa taasühinemist

12.09

Saksa meedia: Leipzigi droonirünnaku taga on Venemaa sõjaväeluure

12.09

Jaanus Vihand: võitlemine poliitikute rumaluste ja valedega kulutab aega

12.09

Tallinna Sügisjooks toob muudatusi liikluses ja ühistranspordis

12.09

Michal: olenemata ministri isikust oleks Kuusk ametist vabastatud

ilmateade

SPORT

08:33

Solberg on Tšiilis viimase päeva eel liider, Virves oma klassi teine

08:05

TÄNA OTSE | Paide Linnameeskond üritab Premium liigas kolmandaks kerkida

12.09

Mõlemad Eesti rannavollepaarid tulid U-22 EM-il üheksandaks

12.09

Mistra teenis eurosarjas suure võidu

loe: kultuur

12.09

Mis Draama on!? | Kultuur ei sobitu materiaalsete mõõdikute süsteemi

12.09

Riin Alatalu: Fredi jalajälgi täis Eesti

12.09

Galerii: Tallinnas toimub kümnes Kirjandustänava festival

12.09

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati disainer Mait Summataveti näitus

loe: eeter

12.09

Anne Pikkov: uutele rahatähtedele tuleb Euroopa inimene ja Euroopa lind

12.09

Ivari Vokk: miskipärast peab enne tippkokaks saamist põhjast läbi käima

12.09

Jooksjatest abielupaar: me jooksemegi kogu aeg

12.09

Lapsekäruga Nordkapist Kaplinna matkaja: vajasin ellu midagi positiivset

Raadiouudised

12.09

Ida-Virumaal alustas tegevust Eesti suurim noorte sümfooniaorkester

12.09

Päevakaja (12.09.2026 18:00:00)

12.09

Norra mõisa peahoone hakkab ilmet võtma

12.09

Võrreldes aasta varasemaga haigestus mullu salmonelloosi rohkem inimesi

12.09

Ilm läheb vihmasemaks

11.09

Rakvere teatri hooaeg algab lapse kaotusest rääkiva lavastusega

11.09

Ukrainal õnnestus rünnata seni kättesaamatut piirkonda Venemaal

11.09

Päevakaja (11.09.2026 18:00:00)

11.09

Michal: tõenäoliselt on teisipäevaks uue energeetika- ja keskkonnaministri nimi teada

11.09

Osa väiksemaid parlamendivälised erakondi on valimistel osalemise kinnitanud

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo