MKM ei näe vajadust lühiajaliste üüripindade turgu piirata

Euroopa Liit plaanib vastu võtta seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel piirata vajadusel lühiajaliste üüripindade kasutamist. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) turu piiramise vajadust Eestis ei näe.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi turismi õigusnõunik Kati Kikas selgitas, et Euroopa Komisjoni algatus on suunatud eelkõige nendele Euroopa linnadele ja piirkondadele, kus eluaseme taskukohasus on muutunud tõsiseks probleemiks.

Eelnõu ei kohusta liikmesriike piiranguid kehtestama, vaid loob raamistiku nende vajaduse ja proportsionaalsuse hindamiseks.

"Näiteks peab kohaliku omavalitsuse hinnangul olema eluasemeprobleem püsiv ning enne piirangute kehtestamist tuleb tõendada, et lühiajaline üür on vähemalt kolm aastat eluasemete kättesaadavust või taskukohasust negatiivselt mõjutanud," sõnas Kikas.

Ta rõhutas, et Eestis ei ole seni tuvastatud sellist üleriigilist probleemi, mis eeldaks lühiajalise üüri täiendavat reguleerimist.

MKM-i tellitud uuring näitas, et lühiajalise üüri turu kasv on vähesel määral vähendanud eluasemete pakkumist ja suurendanud hinnataset, kuid selle mõju on seni olnud pigem nõrk isegi piirkondades, kus lühiajalise üüri turg on kõige aktiivsem. Seetõttu on mõju Eestis eelkõige piirkondlik, mitte üleriigiline, märkis Kikas.

Valitsus alles kujundab selle uue algatuse osas seisukohti, lisas ta.

"Peame oluliseks nii tõenduspõhist lähenemist kui ka kohalike omavalitsuste vajaduste ärakuulamist, et mõista, kas ja milliseid täiendavaid võimalusi nad oma ülesannete täitmiseks vajavad. Samuti peame oluliseks, et võimalikud meetmed sekkuksid ettevõtlusvabadusse ja omandiõiguse kasutamisse võimalikult vähe ning ei tooks kaasa põhjendamatut halduskoormust ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ega riigile," ütles Kikas.