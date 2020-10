Vaktsiin maksab apteegis umbes 10,50 eurot, perearst küsib vaktsineerimise eest veidi teenustasu ja inimesele läheks kõik kokku maksma 14-15 eurot, selgitab ajaleht. Apteegid hakkavad aga vaktsineerima 18,50-19 euroga.

"Nii on jah, et apteegid ei saa soovitud koguseid gripivaktsiini. See on eriti tuntav käesoleval aastal," ütles lehele apteekrite liidu esimees ja Põltsamaa Uue Apteegi 2 proviisorist omanik Ülle Rebane.

"[Apteekides vaktsineerimise] tarbeks on hulgilaod broneerinud teatud koguse vaktsiine, mis jõuavad ainult teatud oma apteekidesse," ütles Rebane.

Vähemalt viis-kuus perearsti on kurtnud, et ei saa vaktsiine kätte, ütles ajalehele ka perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller.

Vaktsiinid saabusid kahte hulgimüüki: Tamro Eestisse ja Magnum Medicali.

Magnumi strateegilise kommunikatsiooni juht Karina Loi ütles, et jutt vaktsiinide apteekidele hoidmisest ei vasta tõele.