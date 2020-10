Juba mitmendat aastat ei jagu Eestis kõigile soovijatele gripivaktsiini. Perearst Argo Lätti sõnul on vaktsiininappuse taga riigi aastatepikkune tegemata töö, sest Eestis sisuliselt puudub gripivaktsiini riiklik tellimus, aga just neid tellimusi täidavad vakstiinitootjad esimeses järjekorras.

Mõni aasta tagasi nõudis gripp ühes Eesti hooldekodus mitu elu ja just see traagiline kogemus oli põhjuseks, miks juba teist aastat vaktsineeritakse riigi kulul kõiki hooldekoduelanikke. Neile tellitud 10 000 doosi olid sel sügisel ka ainus riigihankega tellitud vaktsiin, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On teada, et gripivaktsiini tootmine tootjate poolt ja võimsuste planeerimine on piiratud ja kui nõudlus on suur, siis on eelistatud need riigid, kus on olemas riiklikud programmid ja suured kogused on riigihangetega väljaostetavad," selgitas Tamro Eesti tegevjuht Tanel Kuusmann.

Perearst Argo Läti sõnul jaguneb vaktsiiniturg kaheks - esimeste seas täidetakse riigihangete ja vaktsineerimisprogrammide mahud ning alles seejärel eraturu vajadus.

"Kui me võtame Eesti turu, siis Eestis on ainult 10 000 doosi tagatud riiklikult rahaga, ülejäänud on meil eraturg ehk üle 90 protsendi on meil eraturgu. /.../ Kuni riigil pole kindlat lepingut ravimitootjatega, me olemegi vaktsiinipuuduses," ütles Lätt.

Praegu jäävad Eestis paljud riskirühma kuuluvad inimesed gripivaktsiinist ilma, kuna vaktsiininappuse tõttu perearstidele seda ei jagu. Läti sõnul peaks riskirühma vaktsineerimise enda kanda võtma riik.

"Riik ostab ehk haigekassa kuulutab välja riigihanke ja siis pereõed vaktsineerivad hooldekodudes. Täna see mudel juba teist aastat töötab ja miks ei võiks teistmoodi olla ka riskirühmade vaktsineerimisel," ütles ta.

Kui riik otsustaks järgmisest aastas hakata vaktsineerima kõiki alates 65. eluaastast, siis läheks selleks vaja hinnanguliselt 250 000 doosi. Eesti sai tänavu kokku ligi 150 000 gripivaktsiini.

Sotsiaalministeerium ütles oma kirjalikus vastuses "Aktuaalsele kaamerale", et gripivaktsiini teemal on kavas novembris osapooltega kohtumine ja pärast seda saab ehk midagi konkreetsemat rääkida.

Kuusmanni sõnul tuleb kindlasti läbirääkida, mis saab riigihankega ostetud, kuid kasutamata jäänud vaktsiinidest.

"Kes siis sel puhul need riskid enda kanda võtab - kas see jääb riigi kanda, hulgimüüja, tootja?" küsis Kuusmann.

Leedus vaktsineeritakse riigi kulul eakaid gripi vastu juba kümme aastat, Lätis tehakse seda paar viimast aastat.