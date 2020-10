"Alates sellest esmaspäevast ehk 5. oktoobrist [apteekides alustati vaktsineerimist – toim.] ma esitasin neli allkirjastatud tellimuslehte nelja eri apteeki ja mitte ühtegi positiivset vastest," iseloomustas Terep olukorda.

Apteekide külmikutes olevad vaktsiinid olevat juba kinni maksnud firmad, kes samas apteegis pakuvad vaktsineerimisteenust.

Tohter on ka ise apteeke läbi helistanud, aga üsna tulutult, sest kui Lasnamäe apteegis on kohal vaid üks doos, siis pole mõtet oma tööaega selle järgi sõitmisele kulutada.

"Eestis ei vaktsineerita väga palju gripi vastu, aga hetkel on nii absurdne olukord, et isegi neile vähestele soovijatele, kes pöörduvad minu poole, pean ma ei ütlema," tõdes Terep. Ta lisas, et üks perearsti tööülesannetest on haiguste ennetamine ja seda ei saa ta praegu teha.

Perearsti sõnul pole praegune gripivaktsiinide jagamise kord läbipaistev. Ta pole ainus, kes nii mõtleb.

Mitmel Terepi kolleegil, aga ka sotsiaalministeeriumil on tekkinud kahtlus, et hulgimüügifirmad eelistavad vaktsiinide müümisel neid apteeke, kus inimesi kohapeal vaktsineeritakse.

"Apteegis kasutatav dooside kogus on nii väike osa, meie puhul ma tean, et see jääb suurusjärku kolm protsenti kõikidest dooside arvudest ehk see kindlasti ei ole see põhjus, miks pererarstidele ei jätku," ütles samas Tamro Eesti tegevjuht Tanel Kuusmann.

Kuusmann hindas vaktsiininappuse põhjuseks hoopis suurenenud nõudlust, pealegi eraldasid tootjad Eestile väiksema koguse kui mullu.

Arvestades inimeste huvi, oleks Kuusmanni hinnnagul Eesti tänavune gripivaktsiini kogus võinud olla veerandi võrra suurem.

Kuusmanni sõnul jagasid nemad vaktsiini eeltellimuste alusel võrdselt kõigile soovijatele. "Kahjuks ükski klient ei saanud seda kogust, mida nad algselt soovisid saada või broneerisid," sõnas ta.

Mõned apteegid on ostnud tuhat doosi

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisa sõnul ei saa öelda, et vaktsineerimist pakkuvad 32 apteeki oleksid saanud hulgimüüjatelt rohkem vaktsiini kui teised.

"Me ei näe, et selgelt eristuks ostetud vaktsiinikoguste osas just need apteegid, kes oma pinnal vaktsineerida lubavad. Mõned apteegid on ostnud tuhat doosi, aga on ka neid, kes on ostnud 20 doosi, ja täpselt sama saab öelda nende apteekide kohta, kus vaktsineerimist ei toimu," ütles Kiisk.

Märkimisväärsed kogused gripivaktsiini on saanud suuremad haiglad, kiirabi, terviseamet hooldekodu elanike vaktsineerimiseks, aga ka kaitsevägi ja töötervishoiuarstid.

Hulgimüüja saab vaktsiini tuua Eestisse sellises koguses, nagu tootja Eesti jaoks prognoosinud ja tootnud.

Mullu jõudis mitmes jaos Eestisse 202 000 doosi, millest kasutati ära 168 521, ülejäänud vaktsiin kas hävitati või saadeti teistesse riikidesse. Tänavu peab Eesti ise hakkama juurde otsima.

"Me oleme tootjatega rääkinud, et kui nüüd Eestis saab vaktsiin otsa, siis nad püüavad leida Euroopa Liidu teistelt turgudelt võimalusi siia vaktsiini tuua," ütles Kiisk.

Tamro Eesti tegevjuhi sõnul seda tõenäoliselt ei juhtu, sest koroonasügisel on suur nõudlus gripivaktsiini järele kogu Euroopas.

Hulgimüüja ja ravimiameti selgitused ei rahulda

Jüri perearsti hulgimüüja ja ravimiameti selgitused ei rahulda, sest kui apteekides vaktsineeritakse nii vähe, siis kus küll on need Eestisse jõudnud vaktsiinidoosid ja miks ta neid tellida ei saa.

Terep ei leia, et apteekides vaktsineerimine tuleks ära lõpetada. Teatud mugavusteenusena võiks see olla, sest linnas töötavatel inimestel võib olla keeruline perearsti juurde minna, kuid perearstid ei tohiks vaktsiinidest ilma jääda.

"Perearstil on parem ülevaade riskirümast, kellele gripivaktsiini vaja oleks, kellel on astma või kõrge vererõhk, mina saan sihipäraselt neile seda vaktsiini pakkuda, apteegis saavad süsti kätte kõik, kes mööda lähevad ja märkavad," sõnas Terep. "Siin on küsimus selles, et need, kellele vaktsiin oleks vajalikum, ei jääks sellest ilma," toonitas ta.

Kui tervisekeskus jääb lisavaktsiinist ilma, siis kannatab just riskirühm ehk eakad. "Jüris ei ole apteegis vaktsineerimine käepärast, meil on nelja nimistu peale tuhat eakat ja nad kõik ei ole linnas käijad," selgitas arst olukorda.

Väike varu siiski on

Tamro laos on väike varu vaktsiini, mis on mõeldud Lääne-Tallinna keskhaiglale riigihanke vajaduste katteks. Perearstidele mõeldud kogus on juba apteekidesse saadetud ja tohtritele pole neil enam midagi anda.

"Olukorras, kus vaktsiini ei jagu, tuleks oma soovist teada anda juba sellel hetkel, kui algab esialgne planeerimine, aga ma arvan, et meie kliendid, perearstid varakevadel, veebruaris ei oska ennustada, milline vajadus sügisel on," sõnas Kuusmann. Tema sõnul võiks tuleviku vaates kaaluda gripivaktsiini lisamist riiklikku vaktsineerimiskavasse, et oleks kaetud riskigruppide vajadus.