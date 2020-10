Laulu- ja tantsupeo sihtasutust hakkab juhtima Margus Toomla

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse nõukogu esinaise Merilin Piipuu sõnul oli konkurss väga tugev ning Margus Toomla kasuks tääkis tema väga hea valdkonna tundmine ning protsessis osalemine tantsupeo pealavastajana.

"Samuti on tal suured kogemused kultuuripotsesside ja organisatsiooni eestvedamisel varasemast tööst Pirita Vaba Aja Keskuse ning Mustamäe Kultuurikeskus Kaja juhina," ütles Piipuu.

Ta nentis, et nõukogu jaoks oli tegemist väga vastutusrikka ülesandega, kuna uus juht seisab silmitsi suurte väljakutsetega.

"Ühest küljest on laulu- ja tantsupeo liikumine täna väga heas seisus – väljakud on nii esinejatele kui ka pealtvaatajatele kitsaks jäänud ning protsessis osaleda soovijatest puudust ei paista olevat. Teisalt aga tuleb leida viis, kuidas dirigendi ja tantsujuhi elukutse noortele jällegi atraktiivseks teha ning keegi ei tea, kuidas kulgeb järgmiste pidude ettevalmistamine ja läbi viimine maailmas möllava COVID-19 pandeemia tingimustes," selgitas Piipuu.

Margus Toomla ütles, et ta tunneb kõrget vastutust võetud kohustuste üle pidude traditsiooni tagamisel. Toomla hinnangul on laulu- ja tantsupidude kunstiline tase, väärtussõnumite loomine ning laulu- ja tantsu kogukonna kaasamine ühisesse kooshingamisse ja inforuumi viimase 15 aasta jooksul järk-järgult aina paranenud.

"Tean, et see on sihtasutuse kui organisatsiooni ning tema suurte kogemustega juhi, Aet Maatee töö vili", ütles Toomla ning lisas: "Usun meeskonnatöösse ning hindan põhjendatust ja tasakaalukaid valikuid. Seetõttu on mul eriti hea meel jätkata teekonda XIII noorte laulu- ja tantsupeo poole koos minu jaoks juba varasemast suuresti tuttava tugeva meeskonnaga."

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhi koht vabanes, kui Aet Maatee suundus suvel tööle Pärnu muuseumi direktori ametikohale. Pärast seda kuulutati sihtasutuse juhi leidmiseks välja konkurss, millest võttis osa 18 inimest. Margus Toomla alustab sihtasutuse juhatajana tööd 1. novembrist 2020. Temaga tööleping sõlmiti viieks aastaks.