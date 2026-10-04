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Seekordsetel riigikogu valimistel on suurem roll välikampaanial

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Kuigi parlamendivalimisteni on viis kuud, on esimesed kampaaniatelgid juba üles pandud. Suurematel sotsiaalmeediaplatvormidel on poliitreklaam seekord keelatud, mistõttu püütakse valijateni jõuda välikampaania kaudu. Suuremad erakonnad kulutavad valijate püüdmisele miljoneid.

Samal ajal kui ilm tõmbub sügisele omaselt üha hallimaks, jääb silma aina rohkem värvilisi erakondade lippe ja telke, mis annavad aimu tavatult vara alanud poliitkampaaniast.

"Meie tähelepanek on olnud see, et päris kampaania tipphetkel, kui inimestel hakkab juba villand saama sellest kampaaniast, siis öeldakse, et miks te ainult siin valimiste eel väljas käite. See on ka meie lähtepunkt olnud," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kampaaniajuht Karmo Kuri.

Kuigi summad, mis kampaaniatesse suunatakse, on igal erakonnal veel kokkulöömisel, võib ühel parteil kuluda mitmeid miljoneid eurosid. Kuid liikmed panustavad ka isikliku rahaga.

"Minu eelarve praegu on 10 000 eurot, mida ma saan oma palga kõrvalt niimoodi kõrvale panna. Aga sinna kõrvale tuleb ka erakonna kampaania. Tipp-poliitikuid ikkagi kaasatakse siis ka erakonna kampaaniasse ja plakatitele," ütles Isamaa aseesimees Riina Solman.

Kõige enam peavad kampaania jaoks oma rahakoti raudu kulutama Keskerakonna liikmed, kuna partei finantsseis pole kiita. Seepärast panustab Keskerakond peamiselt inimestega otsesuhtlusele.

"Kui sa tahad ka plakateid võtta, siis tegelikult plakatid maksavad päris palju. Näiteks ma toon eelmised kohaliku omavalitsuste valimised. Siinsamas Pirita teel, suur plakat kaks nädalat, kolm pool tuhat eurot," rääkis Pirita linnaosavanem, keskerakondlane Kaido Saarniit.

Aga mida valijatega siis räägitakse?

"Mida talvele lähemale, siis toasoe ja tegelikult ka meie erakonna üldine vaade perepoliitikale ja sellistele küsimustele on rohkem fookusesse tulnud," ütles Karmo Kuri.

"Mida me ise täna küsime inimestelt, on siis nende tunnetus aktsiiside tõusude vastu, mis on nüüd siis meile kütusele peale pandud. Ja see inimesi ärritab, me korjame ka allkirju selle kütuse aktsiisitõusu vastu," lisas Riina Solman.

Kõige kõvem kampaania läheb lahti uue aasta alguses, mil tänavad täituvad poliitikute plakatitega ja teleekraanidel jooksevad nende reklaamid.

"Praegu see, mis telgikampaania üle Eesti on, see on veel tagasihoidlik. Need valimised saavad olema väga aktiivsed," ütles Kaido Saarniit.

Reformierakonna kampaania hakkab pihta oktoobri teises pooles. Samal ajal selgub ka, kas erakond Eesti 200 liitub rohelistega ja missugused on nende plaanid. EKRE keskendub praegu üritustel osalemisele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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