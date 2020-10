Pärnu naiste tugikeskuse juht Margo Orupõllu sõnul tuli suve jooksul juurde juhtumeid, mis olid selgelt seotud koroonaviirusest tingitud eriolukorraga ja sunnitud kodus viibimisega. "Suvega – juuni, juuli – 19 uut lugu, mis meile tulid kuus juurde, olid seotud koroonaga. Naine ei oskagi seda võib-olla ise hinnata, aga vestluses tuleb välja," lausus ta.

Orupõllu nimetas seda "väga heaks", sest nii tulid välja perevägivalla ja suhtekriisi juhtumid, mida oleks ilma selleta võib-olla aastaid vaikides talutud.

Orupõllu sõnul oli ka palju eakatega seotud perevägivallajuhtumeid. "Eakas ei tule abi paluma ja tema probleeme on seetõttu väga raske lahendada. Suvekuudel eakata arv kolmekordistus – kui oleks muidu olnud kuu jooksul 10, siis oli paarkümmend. /.../Ka eakad teevad väga veidraid ja inetuid tegusid kodus. Kodudes toimuvad hirmsad asjad. See võib olla füüsiline ja seksuaalne," rääkis Orupõld.

Abielulahutused eriolukorra ajal pigem vähenesid, sest neid polnud liikumispiirangute ajal võimalik vormistada, ütles statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra. Samas kasvas lahutuste arv võrreldes eelmise aastaga hüppeliselt juulis.

SKA ohvriabi juht Jako Salla märkis, et eriolukorrast on võtta ka palju positiivseid lugusid, kus pereliikmed muutusid taas lähedasemaks, sest koos veedeti rohkem aega. Samas kasvas märgatavalt kõnede arv ohvriabi telefonidele, eriti puudutas see suitsiidikõnesid. "Mehed helistasid eelkõige seetõttu, et naine oli maha jätnud, teine osa oli tööprobleemid. Naiste puhul oli suur osa kõnesid seotud vägivallaga," ütles Salla.

Päästeameti ennetustöö osakonna juht Viktor Saaremets tõi välja, et kasvas uppumissurmade arv, ja eelkõige alkoholiga seotud hukkumiste arv. Uppunute hulgas oli erakordselt palju eakaid. "Üksindus ajas õue ja alkoholi tarbima," märkis Saaremets.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje juht Mari-Anne Härma sõnul näitas kevadine esimene laine kätte nõrgad kohad tervishoiusüsteemis. Ilma piiranguteta, mis küll mõjusid paljudele eakatele kurnavalt, oleks tema hinnangul muutunud olukord katastroofiliseks.

"Piirangud võtsid maha kõige hullema, mis tervishoiu vaates oleks võinud juhtuda. Täna vaadates vahendeid, mis meil kevadel olid, võinuks me sattuda suurtesse raskustesse," ütles ta.