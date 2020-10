Enamus koroonaviirusega nakatunud lastest on haiguse saanud koolist, kus on tööl käinud haigussümptomitega õpetajad, ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma. Amet soovitab lõpetada kokkusaamised õpetajate toas.

Härma ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et Eestis on kokku viis koolikollet 70 nakatunuga.

"Koolikolletele on oluline iseloomustav faktor see, et meil on haigussümptomitega õpetajad, kes käivad koolis ja nakatavad lapsi," ütles Härma ja tõdes, et lapselt-lapsele nakkus nii kergelt ei levi.

Härma selgitas, et õpetajad võivad nakkust levitada ka õpetajate toas ning koolid peaks läbi mõtlema, kas sellised nn kokkusaamisruumid on praeguses olukorras vajalikud. "Õpetajad, palun ärge käige sümptomitega koolis," rõhutas Härma eraldi.

Varjatud levikut Eestis ei ole

Eelmisel nädalal tehti Eestis 100 000 elaniku kohta 10,7 testi, sõnas Härma ja lisas, et tehtud testide arv küll natuke vähenenud, kuid on siiski väga suur.

"Teatud pidurdumist me näeme erinevate kollete arvelt. Lubada ei julge, et hakkame allasuunas liikuma, aga lootus on," ütles Härma.

Peamiselt nakatutakse Härma sõnul tööl ja kodus, kuid nakkuste kasv on 20-29-aastaste seas hakanud pidurduma.

"Fookus on noorematelt ära nihkunud, peamiselt tööealiste elanike sekka," ütles Härma ja lisas, et hospitaliseeritud inimeste kasv on hoopis 50-aastaste ja vanemate vanusegrupis.

Välismaalt sissetoodud juhtumite osakaal langeb, sõnas Härma ning lisas, et absoluutarv on jäänud samaks. Samas on Härma sõnul nii Harjumaal kui ka Ida-Virumaal peamised kolded seotud just välismaalt toodud juhtumitega.

Härma täpsustas, et Harjumaal on aktiivseid juhtumeid 357 ning kõige probleemsemad kohad on Lasnamäe ja Maardu. Ida-Virumaal on Härma sõnul 178 aktiivset juhtu ning haigus on levinud enim Sillamäel ja Kohtla-Järvel.

Terviseamet edaspidi kollete täpseid nimesid ei avalda

Terviseametil on plaan üle minna põhimõttele, et nimeliselt koldeid enam ei määratleta, sõnas Härma.

"Edasipidi ta võikski olla koolikolle üks ja koolikolle kaks ning töökolle üks ja töökolle kaks," ütles Härma.

Lisaks pani Härma inimestele südamele, et viiruse leviku ohjamiseks tuleb hoida vanemaealiseid elanikke, ka igal sügisel ilmnevate haigussümptomitega tuleb esialgu koju jääda ja helistada oma perearstile. Lisaks tuleks laadida alla Hoia mobiilirakendus.