Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles ERR-ile, et kolme Balti riigi nakatumisnäitajate samale tasemele jõudmine on avanud võimaluste akna Balti mulli taastamiseks. Ta ei osanud siiski öelda, millal konkreetsete poliitiliste otsusteni jõutakse.

Reinsalu suhtles Balti mulli võimalikust tulevikust pühapäeva õhtul Läti välisministri Edgars Rinkevicsi ja Leedu välisministri Linas Linkeviciusega.

Oktoobri alguses ütles Reinsalu ERR-ile, et Balti mulli taastamine eeldab ühtsele platoole jõudmist. Esmaspäevase seisuga on Eesti viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 46,5. Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse ECDC andmetel on nakatumisnäitaja Lätis 51,8 ja Leedus 62,2.

"Ma ennustasin, et see ühtlustumine aset leidab ja ilmselt on mõtet teha katse seda Balti mulli uuesti taastada ja öelda, et kui meil on sarnane epidemioloogiline olukord, siis me komakohtade järgi me üksteisele ei hakka karantiine kohaldama," ütles Reinsalu.

"Praegu on see nagu fotofiniš, kus ühel päeval on ühel karantiin ja teisel päeval teisel karantiin. Ma arvan, et see lihtsalt ei ole mõistlik," sõnas Reinsalu.

Reinsalu sõnul pakkus ta välja lähemate päevade jooksul Balti mulli mudelit reformida. "Võtta aluseks meie tänane tase ja näha seal ette mingisugune ujuvkoridor, mille puhul on teada, et kui päris pööraseks ühes riigis eraldivõetuna ei lähe, siis säilitame selle Balti mulli," ütles Reinsalu.

Millisesse vahemikku see nn ujuv nakatumisnäitaja võiks jääda, ei tahtnud Reinsalu veel öelda. Tema sõnul peaks asja arutama esmalt ka riikide terviseeksperdid.

Reinsalu rääkis, et retooriliselt on kõik Balti riigid väljendanud valmisolekut Balti mulli taastamiseks, aga seni on takistuseks saanud liigne nakatumisnäitajate järgimine. "Me oleme olnud nagu selle numbri pantvangid. Kui numbrid on erinevad olnud erinevate riikide vahel, siis on ka raske seda ühtset mudelit saavutada. Nüüd on minu meelest see võimaluste aken käes ja seda tuleks proovida," sõnas Reinsalu.